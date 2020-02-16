Corona Virüsünün Merkezinde Araç Trafiği Durduruldu

Resmî adı ‘COVID-19’ olarak belirlenen Corona virüsünün kontrol altına alınması adına bir karar daha alındı. Salgının ortaya çıktığı Çin’in Wuhan kentinin bağlı olduğu Hubei eyaletinde araç trafiği yasaklandı. Böylece virüsün yayılma alanı bir nebze daha azaltılmış oldu.

Tüm dünyaya korku salan ve özellikle çıkış yeri Çin’in bazı bölgelerinde hayatı durma noktasına getiren Corona virüsü, hala bulaşıcı etkinliğini sürdürüyor. Virüs dünya genelinde henüz yüksek bir risk teşkil etmiyor ve etmemesi için alınan güvenlik önlemleri sürdürülmeye devam ediyor. Salgının ülke dışında yayılmamasında Çin hükümetinin payı büyük. Ülkede alınan önlemler, titizlikle yürütülen karantina çalışmaları ve inşa edilen hastaneler; virüsün ortadan kalkması için yeterli olmasa da küresel bir salgın oluşmasının önüne geçti.

Çin’de virüsü kontrol altına almak amacıyla alınan önlemlere bir yenisi eklendi. Hubei eyaleti hükümeti, bugün yaptığı açıklamayla eyalet sınırları içerisinde araç kullanımının yasaklandığını duyurdu. Kaldırılan araç trafiği, planlanana göre virüsün daha da yayılmasının önüne geçecek.

Wuhan ve çevresinde araç trafiği kaldırıldı

Bugün duyurulan ve yürürlüğe sokulan uygulama tahminen virüs tehlikesi bitene kadar sürecek. Virüsün ortaya çıktığı Wuhan şehrinin de içerisinde bulunduğu Hubei eyaleti, bu yasakla birlikte çok büyük bir değişiklik yaşamayacak. Bölgede zaten aktif bir araç trafiği yok, hatta insan bulmak bile kolay değil. Çin’in birçok şehrinin sokaklarında artık sadece birer avuç virüs korkusu olmayan vatandaş ve virüsü kontrol altına almak için görevlendirilmiş yetkililer var. Halkın büyük bir çoğunluğu ise korunmak için evlere sığınmış durumda.

Bunların yanı sıra bu yasak, sadece genel vatandaş kitlesi üzerinde etkili olacak. Ambulans, gerekli malzeme taşıyan taşıtlar, sosyal hizmet arabaları, polis arabaları, ya da virüs kontrol adına çalışma yürüten ekiplerin arabaları bu yasaktan muaf tutulacak. Umuyoruz ki alınan her yeni önlem, her gün onlarca insanı öldüren salgının yakın zamanda ortadan kaldırılmasını sağlar.