Çin'in hükümet çalışanlarına iPhone kullanmayı yasakladığına ilişkin iddialar, Çin'de bir "genel yasaklama" haline dönüştü. İnsanlar, korkularından özel hayatlarında da Apple'dan uzaklaşmaya başladılar. Özel sektör patronları da çalışanları sıkıştırıyor...

Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşları, Huawei'den sonra bu kez de Apple'ı vurdu. Çin hükümetinin hükümet çalışanlarına iPhone kullanmayı yasakladığına ilişkin haberler, Apple'ın hisse senetlerinin çakılmasına yol açtı. Dev şirket, bu durum nedeniyle 200 milyar dolardan fazla değer kaybetti. Ancak tüm bunlardan daha garip olan bir durum var. Çinliler, böyle bir karar olmamasına rağmen Apple kullanmayı tamamen bırakmaya başladılar.

Komünizm ile yönetilen Çin'de böyle bir olay yaşanmasının temel nedeni korku. İnsanlar, hükümet öyle bir açıklama yapmamış olmasına rağmen özel hayatlarında bile Apple kullanmamaya başladılar. Çünkü hükümetin bununla ilgili hesap soracağını düşünüyorlar. Hatta Bloomberg gibi bazı büyük haber kaynaklarının edindiği bilgiler ve Çin'in sosyal medyası Weibo'da yapılan bazı paylaşımlara göre özel sektör patronları, çalışanlarının iş yerlerinde Apple ürünleri kullanmalarını yasaklamaya başladılar. Bir kez daha altını çizelim; Çin hükümetinin böyle bir kararı yok. Şu an için her şey iddiadan ibaret...

Apple, tüm Çinlileri takip ediyormuş...

Çin'deki internet kullanıcıları arasında yayılan spekülasyonlardan biri, Apple'ın tüm Çinlileri takip ettiği iddiası. Buna sıcak bakan Çinliler, hükümetin er geç kendilerinden hesap soracağını düşünüp, başta iPhone olmak üzere Apple ürünlerini kullanmayı bırakmaya başladılar. Tabi pek çok Çinli bu durumdan rahatsız. İnsanlar, özellikle de Weibo'da yaptıkları paylaşımlarda telefonlarından fazlasıyla memnunken yeni telefon almak zorunda kaldıklarını söylüyorlar. Hatta iPhone kullanmayı bırakıp Redmi'ye dönen kullanıcılar bile bulunuyor.

Çin pazarı Apple için önemliydi

Tüm bunlar en çok Apple'a zarar verecek gibi görünüyor. Çünkü şirket, Çin pazarında büyük bir paya sahip ve yaşananlar, insanların özel hayatlarında da Apple'dan uzaklaşmaya başladılar. Oysa ki Apple, 2022'nin son çeyreğinde Çin'de satılan tüm telefonların yüzde 25'lik bölümünü karşılamıştı ve zirveye yerleşmişti. Peki Apple ile Huawei'nin sonu aynı olur mu? Bu çok düşük bir olasılık...