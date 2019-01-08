Çin Hükumeti, VPN Kullananlara Para Cezası Vermeye Başladı

Çin'de VPN kullanan kişiler para cezalarıyla karşılaşıyorlar.

Siber güvenliğine en çok önem veren ülkeler arasında yer alan Çin'in kendine ait "Büyük Çin Güvenlik Duvarı" adlı bir filtreleme sistemi de bulunuyor. Bu güvenlik duvarını aşmak için VPN kullanan kişilere, 1997'de getirilen ancak şu ana kadar uygulanmayan VPN yasağı gereği para cezaları verilmeye başlandı.

~Büyük Çin Güvenlik Duvarı

Çinli vatandaş Zhu Yunfeng, Lantern VPN uygulamasını kullandığı için büyük bir miktar para cezası ödemek zorunda kaldı. 1997 yılında yayınlanan "yabancı internet"e girişi yasaklayan toplum güvenliği yasasını ihlâl eden Zhu, kullandığı VPN uygulaması sebebiyle toplamda 1000 Yuan (~145$) para cezası ödemek durumunda kaldı.

Ortaya çıkan istatistiklere göre Çin'in 1.4 milyarı aşkın nüfusunun yaklaşık 30 milyonu, 2018 yılı içerisinde VPN kullanarak Büyük Çin Güvenlik Duvarı'nı ihlâl etti. Bu bağlamda Çin Hükümeti'nden para cezalarının diğer kullanıcılara da yansıtılması an meselesi. Çin'in sıkı tutumlarından dolayı Apple, uygulama marketi App Store Çin'den toplamda 674 VPN uygulamasını da geçtiğimiz aylarda kaldırmak zorunda kalmıştı.