Çin, Wuhan'da Koronavirüs Araştırması Yapılmasını Reddetti

Çin hükümeti, Dünya Sağlık Örgütü'nün ilk koronavirüs vakalarıyla ilgili bilgi talebini çok sert bir dille reddetti. Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ma Zhaoksu, yapılmak istenenin siyasi izlemeden ibaret olduğunu söyledi.

Dünya genelinde 4 milyondan fazla insanın hayatına mal olan koronavirüs salgınının ilk merkezi olan Çin, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) ilk koronavirüs vakalarıyla ilgili verileri paylaşma talebini reddetti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ma Zhaoksu, Çin'in koronavirüs salgınıyla ilgili politik yaklaşımlara karşı olduğunu, bilimsel çabaları ise desteklediklerini söyledi.

DSÖ, Çin'e yaptığı çağrıda virüsün bir laboratuvardan çıktığı olasılığının bile çok önemli olduğunu, bunların araştırılması ve yapılacak araştırmaların ileriki dönemler için kritik önem arz ettiğini söyledi. Ancak Çin Dişişleri Bakanı Yardımcısı Zhaosku, DSÖ'nün yaptığı bu çağrıyı "siyasi izleme" olarak nitelendirdi.

Koronavirüs salgınıyla ilgili hazırlanmış bir rapor zaten var

Ma Zhaoksu, Çin ile DSÖ'nün iş birliği yaparak ocak ayında zaten bir rapor oluşturduğunu, bu raporun uluslararası otoritelerce kabul edildiğini söyledi. Araştırma yapmak isteyen her kişi ya da kurumun önce bu rapora bakması gerektiğinden bahseden Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı, yeni bir araştırma için sıfırdan başlamanın bir anlamının olmadığını ifade etti. Çin'in koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Wuhan'da yeni bir çalışma yapılacak olmasına neden bu kadar karşı çıktığını anlamak, ne yazık ki çok güç...

Çin ile DSÖ arasında yaşanan son gerilim, ABD Başkanı Joe Biden'ın mayıs ayındaki çağrısından sonra geldi. Biden, yaptığı açıklamalarda tamamen bağımsız ve yeni bir araştırma yapılması gerektiğini söylemiş, DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Biden'ın çağrısını desteklemişti. DSÖ yetkilisi, o dönemlerde yaptığı açıklamalarda yapılan ilk incelemelerin kapsamının yeterince geniş olmadığını, daha fazla veri ve araştırmaya ihtiyaç olduğunu belirtmişti. Ancak Çin'in bu konuda çok net bir tutum içerisinde olması, dünya genelinde "Çin neyi gizliyor?" sorusunun tartışılmasına yol açıyor...