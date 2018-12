Apple, Satış Yasağını Yazılım Güncellemesiyle Aşacak

Yeni bir iddiaya göre Apple, Çin'deki satış yasağını, yayınlayacağı bir yazılım güncellemesi ile aşmayı planlıyor. Güncelleme, önümüzdeki hafta içinde cihazlara ulaşacak.

Apple ile Qualcomm arasında uzun süredir devam eden patent savaşları, davanın görüldüğü mahkemenin eski iPhone modellerinin (iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X) satışını durdurmasına kadar ilerlemişti. Bu durum, satışları zaten düşüş eğrisi göstermekte olan Apple’ın dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında çok ciddi bir darbe alması anlamına geliyordu.

Apple, sözde patent ihlallerinin satışlarını etkilememesi için yasal boşlukları kullanacak yeni bir yazılım güncellemesi üzerinde çalışıyor. Reuters tarafından aktarılan bilgiye göre Apple; iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X için önümüzdeki hafta bir güncellemeye yayınlayacak. Böylece cihazların patent ihlali söz konusu olmayacak.

Söz konusu patent ihlali yalnızca iOS 11’de gerçekleşirken, iOS 12’de herhangi bir ihlal bulunmuyor. Bu nedenle iOS 12 önyüklü kutudan çıkan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone XR için herhangi bir satış yasağı söz konusu değil. Bununla birlikte tüketiciler, yeni iPhone’ların fiyatlarını karşılayacak bir yenilik sunmadığını düşünüyor. Bu nedenle iPhone satışları, Apple’ın yıllık hedefinin altında ilerliyor.