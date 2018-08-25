Çin, Yeni İkiz Navigasyon Uydusuyla Dünyaya Mesaj Verdi

Gün içerisinde Beidou-3 serisine ait iki navigasyon uydunusunu fırlattığını dünyaya duyuran Çin, geçen 3 saatin ardından uydularının görev yerlerini aldığını belirtti. Çin’e ait Beidou navigasyon sistemi, 4. küresel navigasyon sistemi olarak tarihe geçmek üzere.

Çin, Beidou-3 (Kuzey Yıldızı) serisine ait ikiz uydularını bugün itibariyle görev yerlerine ulaştırmayı başardı. Haberi Çin Merkez Televizyonu (CCTV) aracılığı dünyaya duyuran Çin hükümeti, dünyaya süper güç olduklarının sinyalini bir kez daha verdi.

Çin’in Siçang Uydu Fırlatma Merkezinden fırlatılan ikiz uydu, tam 3 saat sonra yörüngeye oturtularak görev yerine başarıyla ulaştı. Beidou-3 navigasyon uydusu serisinin 35’inci ve 36’ncı uydusu olduğu belirtilen ikiz uydu, bir dizi testin ardından görevini yerine getirmeye başlayacak. Bu konuda çalışmalarının devam edeceğini belirten Çinli yetkililer, hedeflerinin sene sonuna kadar Dünya yörüngesinde gezen 18 adet Beidou-3 uydusu olduğunu duyurdu.

İlk atılımları 2000 ylında Çin’de hizmet vermeye başlayan,daha sonra 2012 yılında Asya-Pasifik bölgesine kadar genişletilen proje; herhangi bir sorun ile karşılaşmazsa küresel çapta hizmet vermeye başlayacak. Sene sonuna kadar bitirilmesi planlanan proje başarıya ulaşırsa, GPS (ABD), Galiles (Avrupa Birliği), Glonass (Rusya) sonrası dünya genelinde hizmet veren 4. küresel navigasyon projesi olarak tarihte yerini alacak.