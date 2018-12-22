Çin, İlk İletişim Uydusunu Uzaya Yolladı

Çin, Hongyün Projesi olarak geçen ilk iletişim uydusunu yolladı.

Çin kaynaklı haber ajanslarının haberlerine göre Çin, Hongyün adındaki bir projesinin deneylerinden biri olarak ilk iletişim uydusunu yolladı. Hongyün projesi, özel bir Çin havacılık şirket olan China Aerospace Science tarafından 2016 yılında başlatılmıştı. Yaklaşık iki buçuk yıl süren çalışmaların ilk somut sonuçları ise planladığı gibi ilk uydusunu yolladı.

Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi içerisinde fırlatılan uydu, daha öncesinde planlanan tarihte fırlatma işlemi yapılırken, bu fırlatma Long March 11 isimli roket ile birlikte fırlatıldı. Yapılan açıklamalara göre ise uydu Dünya'da 160 kilometre ile 2 bin kilometre arasında bir uzaklıkta belirli bir rotayı takip edecek.

Hongyün projesi kapsamında fırlatılan ilk deneysel uydu eğer başarılı olursa, 2020 yılına kadar 4 adet daha eklenecek ve uzaydaki yerini alacak. Eğer ki uyduların kullanılması için gerekli tesislerin kurulmasında herhangi bir aksaklık yaşanmazsa 2022 yılına kadar toplamda 156 uydu uzayda rotasını takip etmeye başlayacak ve proje tam olarak faaliyete geçecek.

Her uydunun saniyelik 500 MB veri alış-verişi yapması planlanırken, bu uydulara kıyasla Dünya'ya daha uzak olan uydular arası da veri transferi yapıp diğer uydular ile Dünya arasındaki veri alışverişi hızını artırması da planlanıyor.

Bunların yanında proje tamamlandığında tüm dünya genelinde internet alanında hizmet vermesi beklenen uydular, ilk fırlatmanın ardından bu sabah görevine başlayan ilk uydu ile Çin'in haritalama konusunda hızlı bir sonuç aldığı açıklandı.