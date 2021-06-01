Çin, İlk Kez Bir İnsan İçin H10N3 Kuş Gribi Tanısı Koydu

COVID-19'un çıkış noktası olan Çin, şimdi de dünyada ilk kez bir insan için H10N3 kuş gribi tanısı konulduğunu açıkladı. Şu an için ikinci bir vaka tespit edilmezken, ilk vakanın da iyi durumda olduğu ve yakında taburcu edileceği belirtildi.

COVID-19, 100 yıla aşkın bir süredir varlığını unuttuğumuz "pandemi" kavramını hiç beklenmedik bir şekilde yeniden hayatımızın merkezine sokarken; hijyen, sosyal mesafe ve belki de en kötüsü maske gibi kavramları tüm alışkanlıklarımızın önüne koydu. COVID-19'un da çıkış noktası olan Çin'den gelen yeni bir haber, daha koronavirüsü arkamızda bırakmadan yeni bir salgın endişesi oluşturdu.

Reuters'ta yer alan bir habere göre Çin'in doğusunda yer alan Jiangsu eyaletinde yaşayan 41 yaşında bir erkeğe H10N3 kuş gribi tanısı kondu. Kuş gribi, uzun yıllardır hayatımızda bulunan bir salgın olsa da söz konusu 41 yaşındaki adam, şu ana kadar H10N3 kuş gribi tanısı konmuş ilk insan oldu.

Konuyla ilgili olarak Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) tarafından yapılan açıklamada Zhenjiang şehrinde yaşayan adamın 28 Nisan tarihinde yüksek ateş başta olmak üzere bir dizi belirti ile hastaneye kaldırıldığı; 1 aylık gözlem ve tetkik neticesinde 28 Mayıs tarihinde H10N3 kuş gribi tanısı konduğu belirtildi. Söz konusu hastanın virüsü nasıl kaptığı ile ilgili ise bir bilgi paylaşılmadı.

NHC'ye göre H10N3 virüsünün neden olduğu kuş gribi hastalığı, bilinen diğer kuş gribi türlerinden daha az şiddetli ve geniş çaplı yayılımı ihtimalinin düşük olduğu bir türü. Ayrıca dünya üzerinde bildirilen ilk H10N3 kuş gribi vakasının iyi durumda olduğu ve taburcu edilmeye hazırlanıldığıldı bildirildi.Söz konusu kişinin yakın çevresi de olası bir salgına karşı gözlem altına alınmış durumda ancak henüz ikinci bir vaka tespit edilmiş değil.