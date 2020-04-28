Çin'deki İlkokulda Sosyal Mesafe Şapkaları Takma Zorunluluğu

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı tedbir amaçlı Çin'in Hangzhou kentinde bulunan bir ilkokulda, öğrencilerin 'sosyal mesafe şapkaları' takmaları zorunlu hale getirildi.

Çin'de koronavirüs salgınıyla mücadelede sona yaklaşılırken, bazı okullar eğitime kaldığı yerden devam ediyor. Çin'in Hangzhou kentindeki bir okulda öğrenciler, üniformalarına ek olarak ilginç bir ilave ile döndü.

Koronavirüs salgınına tedbir amaçlı enteresan bir ödev veren Yangzheng İlköğretim Okulu'nda öğrenciler, sosyal mesafe kuralına uyum sağlamayı hatırlatan 1 metre boyunda kanatlı karton şapkalar yaptı. Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da, şapkaların fotoğrafları yayınlandı.

Çin medyasındaki haberlere göre, öğrenciler şapkalarını sadece yemek arasında çıkarabiliyor. Sınıf giriş ve çıkışlarında ise öğrenciler, kapılardan geçerken 'yengeç yürüyüşü' ile geçiyor. Ayrıca öğrencilerin günlük olarak ateşi ölçülüyor ve maske veriliyor.

Hangzhou kentinde, çok uzun yıllar önce kanatlı şapkalar kullanılmıştı. 10. yüzyılda kentin Li'an olarak tabir edildiği Song Hanedanlığı döneminde imparatorlar, yetkililerin birbirlerine fısıldamalarını önleyebilmek için kanatlı şapkalar giymesini zorunlu hale getirmişti.

Covid-19 salgının başlamasıyla Zhejiang eyaletine bağlı Hangzhou kenti karantinaya alınmıştı. Erkenden önlemler alınan eyalette virüs yayılımı yavaşlamış, şimdiye kadar ise yaklaşık 1200 vaka tespit edilmişti.

Salgının Çin'deki merkez üssü Hubey eyaletinde ise yaklaşık olarak 70 bin vaka tespit edildi.