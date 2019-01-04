Çin'i Uzay Araştırmalarında Birinci Yapacak Görev: Ay'a İniş

Modern çağımızın süper güçleri arasında gösterilen Çin, uzay yarışında da ön plana çıkıyor Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yapan Chang'e 4 uzay aracı çok önemli keşiflere imza atmaya başladı.

Dün sabah Chang’e 4 adlı uzay aracının yaptığı başarılı aya iniş sonrasında uzay yarışında lider olduğunu kanıtlayan Pekin Havacılık ve Uzay Dairesi’nde, çalışanlar arasında sevinç çığlıkları ve mutluluk gözyaşları bir aradaydı.

Daha önce hiçbir uzay programının başaramadığı bir şey yaptılar. Ayın sözde karanlık tarafına iniş yaptılar. İnişten kısa süre sonra daha önce hiç görülmemiş fotoğrafları göndermeye başladı.

Bu işten anlamayan kişiler için fotoğraflar terkedilmiş toprakların kasvetli görüntüsü gibi gelebilir fakat Çin Hükümeti için bu fotoğraflar güç ve zenginliğin anahtarı. Çin Hükümeti’nin yaptığı bu başarılı görev, süper güçler arasında, Ay'ın sınırsız kaynaklarını ele geçirmedeki ilk adımı olabilir.

Ay'ın hazinelerine bakacak olursak; altın, demir, platin ve tungsten var. Ama asıl kaynağın helyum-3 adı verilen bir gaz çeşidi olduğu söyleniyor. Şu an altın ons başına 1000 sterlin ederken, yapılan hesaplamalara göre helyum-3 gazı ons başına 50000 sterlin (yaklaşık 338 bin TL) ediyor.

Bazı uzmanların belirttiğine göre, helyum-3 gazının 40 tonunun Amerika’nın bir yıllık enerji ihtiyacını karşılayacağı düşünülüyor. Basitçe düşünecek olursak bu gazın sürekli olarak sağlanması, dünyanın yüzlerce hatta binlerce yıllık enerji ihtiyacını çözebilir.