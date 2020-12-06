Çin'in Chang'e 5 Aracı Dünya'ya Dönüyor

Çin'in Ay'dan kaya ve toprak örnekleri toplayan aracı Chang'e 5, Ay'ın yörüngesindeki ana uzay aracına kilitlendi. Şimdi aracın geri dönüşü beklenecek.

Son yıllarda bir kez daha uzay çalışmalarının odağında yer almaya başlayan gezegenimizin uydusu Ay'ı en son ziyaret eden ülke Çin olmuştu. Ülkenin aracı Chang'e 5, son dönemlerde Ay'daki çalışmaları ile sık sık haber olmuştu. Araç şimdi geri dönüşe hazırlanıyor.

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) tarafından yapılan açıklamaya göre taş ve toprak örnekleri toplayan modül, Ay yörüngesinde bulunan araçla yeniden kenetlenmeyi başardı. Ajans bunun Çin tarihindeki ilk uzay aracı buluşması ve kilitlenmesi olduğunu da açıkladı.

Dönüş yolculuğu başlıyor

Çin'in aracı Chang'e, adını ülkenin mitolojisindeki ay tanrıçasından alıyor. Hatta tanrıçanın tavşanının ismi de aracın modüllerine verilen isim oluyor. Bu modüllerden biri olan örnek toplama modülü geri dönüşü tamamladı.

Çin'in resmi haber ajansı olan Şinhua'dan gelen haberlere göre araç, toplanan örnekleri geri getirmek için Ay'ın yörüngesinde dönerken uygun zamanı da bekliyor. Aracın beklenen dönüş zamanı ise bu ayın ortaları olarak gösteriliyor.

Chang'e 5 Ay görevi temelde üç ana kısımdan oluşuyor. Bu görev boyunca yörüngede bekleyen ana araç, taş ve toprak örneği taşıyan modül ve örnekleri gezegenimize geri getirecek olan kapsül bu görevdeki üç ana kısmı oluşturuyor.

Çin tarihte 3. ülke olacak

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA), yaptığı açıklamada Ay'dan toplanan toprak ve taş örneklerinin Aralık ayında İç Moğolistan bölgesine iniş yapmasının beklendiğini açıklamıştı. Bu iniş Çin için tarihi bir an olacak.

Son olarak 2019 yılının sonlarında Ay'ın karanlık yüzüne iniş yapmayı başaran Çinli araştırmacılar, kapsülün sağlam bir şekilde ulaşmasının ardından tarihi bir olayı gerçekleştirmiş olacak. Asya devi böylece ABD ve Rusya'nın ardından Ay'dan toprak örneği getirmeyi başaran 3. ülke olmayı başaracak. Böylece uydumuzun yapısı hakkında daha detaylı çalışmalar yapılabilecek.