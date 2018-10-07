Çin'in Uzay İstasyonu Projesi Ertelenebilir

Çin, dünya yörüngesine kurmak istediği uzay istasyonu projesini roketin arızalanması nedeniyle ertelemek zorunda kalabilir.

Çin’in dünya yörüngesinde inşa etmeyi planladığı uzay istasyonunun ana modülünü yörüngeye çıkaracak olan Long March 5B adlı ağır yük roketiyle 2019 yılının ilk yarısında yapılması planlanmış olan test uçuşu iptal edildi. Yaşanan bu gecikmenin uzay istasyonunun kurulumunun ertelenmesine sebep olacağı düşünülüyor.

Space.com’un haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusu gazetesine demeç veren, projenin Yönetici Yardımcısı Lin Xiqiang, gecikme hakkında şunları söyledi: “Long March 5 roketinin uzaktan kontrollü fırlatma aracının arızalanması nedeniyle, Long March 5 taşıyıcı roketinin ilk uçuşu ertelenmiş durumda. Spesifik uygulama süresinin açıklığa kavuşturulması için ilgili bölümler ile koordinasyon kurulması gerekiyor.”

Long March 5B'nin, uzay istasyona ait "Tinahe" adındaki 20 tonluk çekirdek modülünü 2020 yılında dünya yörüngesine çıkarması planlanıyordu. Dünya yörüngesinde ve ötesindeki görevlerde kullanılan Long March 5 roketi, 2017 Temmuz ayında ikinci uçuşunu yaparken bir arıza yaşamıştı ve bu da bir soruşturmanın ve ilk aşama motorlarının yeniden tasarlama aşamasının başlamasına neden olmuştu. Bahsi geçen motorlar 2018 yılının başında başarılı bir şekilde test edilmişti. Roketin test uçuşunun ötelenmesinin uzay istasyonunun kurulumunun da ertelenmesine yol açacağı tahmin ediliyor.