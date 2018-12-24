Çin’de büyük oranda erişime kapalı olan Google’da en çok aranan TV dizisi, Çin’de üretilen Yanxi Palace adlı dizi oldu.

Kanuni Sultan Süleyman’ın döneminde yaşanan olayları merkezine alan ve daha çok sarayda dönen güç mücadelelerini merkezine alan Muhteşem Yüzyıl dizisi, Türk televizyonlarına büyük damga vurmuştu. Aşağı yukarı aynı konseptteki Yanxi Palace da benzer bir dizi, ancak işin içine Çin girince dizinin etkisi çok daha büyük oldu.

Özellikle Güneydoğu Asya ülkelerinde çok meşhur olan dizinin Çin’de de çok büyük ve kemikleşmiş bir izleyici kitlesi bulunuyor. Çin’in Netflix’i diyebileceğimiz iQiyi’de bu yaz tam 39 gün boyunca en günün en çok izlenen yapımı olan dizi, toplamda 15 milyar defadan fazla izlenmiş. Dizi daha sonra klasik tarzda yayın yapan kanallarda yayınlanmaya da başlanmış ve 70 kadar ülkeye de ihraç edilmiş.

70 bölümlük dizi, İmparator Qianlong döneminde, 1700’lerde sarayda yaşanan çekişmeleri anlatıyor. Oldukça basit bir hayat yaşayan fakat fazlasıyla zeki bir kadın olan ana karakter, imparatorun haremine alınır. Aklını kullanarak hareket eden kadın zaman içerisinde imparatorun hem aşkını hem de saygısını kazanmayı başarır. Bu süreçte bol bol entrika döner, ihanetler havada uçuşur, hatta işi bebekleri zehirlemeye kadar götürürler.

Hikayenin ana karakteri olan Wei Yingluo gerçek bir karakterden esinlenmiş. Güçlü, zeki ve yırtıcı bir karakter olarak resmedilen Yingluo güçlü kadın başroller arasında yer alıyor. İmparator Qianlong, Han halkını bastıran Qing hanedanlığından gelen son imparator olarak biliniyor.

Karakterin esinlenildiği kadın olan Xiaoyichun, Manchurian etnik kökeninden gelenlerin hüküm sürdüğü dönemde İmparatoriçe rütbesine yükselebilen tek Han kadını olma özelliğine de sahip.

Çin’de son dönemde başrolünde güçlü kadın karakterler olan diziler yoğun ilgi görüyor. Benzer bir hikaye anlatan Zhenhuan Efsanesi Netflix tarafından satın alınırken, Çin İmparatoriçesi adlı, Çin’in tek imparatoriçesinin hikayesini anlatan bir dizi de Çin’de 2014 yılında gösterime girmişti. Çin’in tek imparatoriçesi Wu Zeitan’dır bu arada, kendisi Civ 5’te de yer alıyordu.

Çin’de TV için iş yapmak oldukça zor. Sansür o kadar sıkı ki, Çin RTÜK’ü olan Ulusal Radyo ve Televizyon Yönetimi radyo ve televizyondaki bütün içeriğe daha çekimler başlamadan müdahale ediyor, oyuncu seçimlerini dahi değiştirebiliyor.

İnternet yayıncılığı da Çin’de çok özgür değil ancak oradaki kurallar daha hafif ve çok büyük çoğunluğu devlete ait olan kanallara bu tarz programları ilk aşamada satmak çok da kolay değil.

Çin’de aktörlerin gücü önemli bir faktör olsa da, iQiyi bu başarıyı genelde tanınmamış oyuncularla yakalayarak da önemli bir başarıya imza atmış durumda. Firma yıldızlara vereceği parayı prodüksiyona harcamayı tercih etmiş. Ülkede çıkan haberlere göre dizinin toplam maliyeti, ortalama bir dizinin onda biri seviyeyi geçmemiş.

Yanxi Palace’ı daha önce duymadıysanız ve merak ettiyseniz Google’a bakabilirsiniz, sonuçta söz konusu diziler olunca bu insanların en çok yaptığı şey.