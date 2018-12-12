Çin'in Silikon Vadisi'ndeki Google Ofisinde Yangın Çıktı

Zhongguancun Teknoloji Bölgesi’nde bulunan ve Google ofisini de içinde barındıran kulede çıkan yangın, kısa sürede büyüyünce çevredekiler ve binadakiler için korku dolu anlar yaşandı.

Çin’in Silikon Vadisi olarak bilinen Zhongguancun Teknoloji Bölgesi’nde günün erken saatlerinde korkutan bir yangın çıktı. İçerisinde Google ofisinin de bulunduğu Raycom Infotech Park B Kulesi’nde gerçekleşen yangın nedeni ile binada bulunan tüm çalışanlar tahliye edildi.

New York Times gazetesinden Raymond Zhong’a göre yangının başlaması ile birlikte Google, binada bulunan tüm çalışanlarını tahliye etti. Fakat itfaiye ekiplerinin kısa süre içinde olay yerine ulaşması ve yangının kontrol altına alınması ile birlikte çalışanların ofislerine geri dönmelerine izin verildi.

Yangının hangi nedenden ötürü başladığı şu an için bilinmiyor ancak konu ile ilgili herhangi bir can kaybı ya da yaralanma raporlanmadı. Bununla birlikte yangının görüntülerinin çevrimiçi olarak paylaşılması, ne denli büyük bir facianın kıyısından dönüldüğünü gözler önüne serdi. Binada Google’ın yanı sıra bazı Çinli şirketlerin ofisleri de bulunuyordu.