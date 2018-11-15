Uzay Aracı Longciang-2, Ay'ın Karanlık Yüzeyini Görüntüledi

Çin'in uzaya gönderdiği 'Longciang-2' uydusu, Ay'ın karanlık kraterlerinden görüntüler elde etti.

Uzun yıllar boyunca büyük bir merak konusu olan ve Ay yolculuğunun da temelini oluşturan 'karanlık taraf', Longciang-2 uydusu tarafından görüntülendi. Harbin Teknoloji Enstitüsü tarafından dizayn edilen Longciang-2, hafta başında Ay'ın karanlık yüzünden fotoğrafları Dünya'ya ulaştırdı.

Karanlık taraftaki kraterleri, yer şekillerini ve Dünya'nın bölgeden görüntüsünü paylaşan uydunun kaydettiği görüntüler büyük ilgi çekti.

Geçtiğimiz Mayıs ayında iletişim uydusu olarak Çüeçiao uydusu ile uzaya fırlatılan Longciang-2 uydusu, böylelikle ilk görevini tamamlamış oldu. Çin, bununla da sınırlı kalmayacak. Çang-5'i de gelecek yıl içerisinde Ay'a fırlatacak olan Çin, 2020'de de Mars keşif aracıyla karşımızda olacak.