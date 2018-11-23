Çin'in Yüz Tanıma Sistemi, Otobüs Reklamını Suçlu Sandı

Çin'in ülke genelindeki suçları tespit etmek için yürürlüğe koyduğu yüz tanıma sistemi, otobüs reklamını insan sandı.

2020 yılından itibaren tam olarak yürürlüğe girecek olan sosyal puanlama sistemiyle ve şimdiden ülkenin dört bir yanına kurulan yüz tanıma özellikli kameralarla tepki çeken Çin'den oldukça ilginç bir haber geldi.

Ülkenin ünlü iş adamlarından Dong Mingzhu, bir anda bir trafik suçundan aranır hale geldi. Kırmızı ışık yanarken yaya geçidi ihlali yaptığı belirtilen Mingzhu'nun gerçekte tek bir suçu vardı: O sırada oradan geçen bir otobüsün üzerinde reklam amacıyla çekilmiş fotoğrafının olması.

Yaşanan durumun yanlış alarm olduğunun anlaşılması üzerine polis güçleri Mingzhu'nun suç kaydının sistemden silindiğini ve yüz tanıma sisteminde geliştirmeler yapıldığını açıkladılar. Bu küçük yaya geçidi ihlali olayı, belki de gelecekte ne gibi yanlış anlaşılmalar yaşanabileceği üzerine enteresan bir emsal oluşturacak.