Çin, Kabin Memurlarına Yetişkin Hasta Bezi Öneriyor

Çin Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), uçaklarda görev yapan kabin görevlileri için yeni bir COVID-19 önlemi önerisi yaptı. CAAC, kabin memurlarına tek kullanımlık yetişkin hasta bezi kullanmalarını tavsiye etti. Bu da akıllara tuvaletlerin COVID-19 bulaşmasında büyük etkisi olabileceği riskini akıllara getirdi.

COVID-19 salgını nedeniyle birçok ülke farklı alanlarda önlemler almaya başladı. Hemen hemen tüm ülkelerde uygulanan bazı ortak önlemlerin yanı sıra ülkeler kendi içlerindeki şirketler için de bazı tavsiyeler veriyor. Virüsün çıkış yeri olan Çin'in Sivil Havacılık İdaresi (CAAC), COVID-19 önlemleriyle alakalı yeni bir açıklama yaptı.

CAAC'nin yayımladığı "COVID-19'un Yayılmasını Önleme Yönetmeliği", COVID-19 salgınına karşı havacılık sektöründeki önlemler hakkında yeni bilgiler içeriyor. Maske, mesafe ve hijyen kuralları gibi genel ve birçok ülke tarafından uyulması gerektiği belirtilen kuralların sıralandığı yönetmelikte uçaklardaki hava yolu personellerine tıbbi maske, çift katlı tıbbi eldiven, gözlük, başlık, galoş ve elbise gibi kişisel koruma ekipmanları kullanmaları tavsiye edildi. Yönetmelikte dikkat çekici bir başka tavsiye daha bulunuyordu.

Tek kullanımlık yetişkin hasta bezleri:

CAAC'nin yayınladığı yönetmelikte en çok dikkat çeken madde ise daha önce görülmemiş bir önlem yöntemiydi. Yönetmelikteki ilgili maddede "Kabin ekibine tek kullanımlık yetişkin hasta bezi kullanmaları ve enfeksiyon riskini azaltmak için istisnai durumlar dışında tuvaleti kullanmamaları tavsiye edilir" ifadesi bulunuyor. Bu ifade, akıllara COVID-19'un tuvaletlerden bulaşma riskini tekrar gündeme getirdi.

Ağustos ayında İtalya'dan Güney Kore'ye uçakla seyahat eden bir kadın yolcunun daha sonra COVID-19 olduğu anlaşılmıştı. Biraz araştırmadan sonra virüsün kaynağının kadının maskesini çıkardığı tek yer olan uçaktaki tuvalet olduğu ortaya çıkmıştı. Bu da COVID-19 virüsünün tuvalet gibi dar ve kapalı alanlarda çok daha bulaşıcı olduğunu gözler önüne sermişti. Çin Sivil Havacılık İdaresi'nin yayımladığı yönetmelikteki ifade ise bu riskin çok yüksek olduğunu bir kez daha gösterdi.