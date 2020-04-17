Çin, Gerçek Koronavirüs Ölüm Sayılarını Açıkladı

Gerçekleri gizlediği konusunda eleştirilen Çin, Wuhan'da koronavirüs kaynaklı ölüm sayısının ilk söylenenden daha fazla olduğunu kabul etti. Yayınlanan düzeltme bildirimine göre Wuhan'daki ölüm sayıları 1.290 kişi daha artarak 3.869’a yükseldi.

2019’un sonlarında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, kısa sürede yayılarak tüm dünyayı etkisi altına aldı. Bu noktada virüsün kaynağı olan ve virüsten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Çin, erken uyarıda bulunmamak ve gerçekleri gizlemek gibi çeşitli sebeplerle pek çok otorite tarafından eleştirilere maruz kalmıştı.

Ülkeler tarafından Çin’e yapılan eleştirilerin başındaysa 'ölüm sayılarının gizlendiği' iddiası geliyordu. Şimdiye dek yalnızca iddiadan ibaret olan bu söylem, bugün itibarıyla Çin hükûmeti tarafından adeta doğrulandı. 76 günlük karantina sürecinin bitmesinin üzerinden bir buçuk hafta geçtikten sonra vaka ve ölüm sayılarında yapılan revizeyle Wuhan kentindeki ölüm sayısı 1.290 kişi daha artarak 3.869’a yükseldi.

Çin hükûmetine göre yeni ölümler, koordinasyon eksikliğinden ve bildirilmeyen hastalardan geliyor:

Çin hükûmeti tarafından desteklenen Xinhua Haber Ajansı'nda yayınlanan düzeltme bildiriminde yeni ölümlerin, daha önce bildirilmeyen raporlar ile evde ölenleri kapsadığı açıklandı. Bununla birlikte Wuhan’da virüsle enfekte olmuş kişi sayılarında da bir düzeltmeye gidilerek bölgedeki vaka sayısının 325 kişi arttığı ve 50.333’e ulaştığı belirtildi.

Vaka ve ölüm sayılarını gizlediği eleştirilerine yanıt olarak Çin Dışişleri Bakanlığı, hükûmetin koronavirüs salgını hakkındaki gerçeği hiçbir zaman gizlemediğini söylüyor. Bu noktada yapılan açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir acı olduğu vurgulandı ve ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Çin hükûmeti, Wuhan’daki koronavirüs ölüm sayılarının bildirilenden neredeyse %50 daha fazla olduğunu kabul etse de gerçeğin gizlenmediği konusunda oldukça ısrarcı. Konunun ilerleyen günlerde de gündemde kalması ve konuşulması bekleniyor. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için bizi takip edebilirsiniz.