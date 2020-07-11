Çin, Koronavirüs Taşıyıcısı Olarak Karidesi İşaret Etti

İkinci dalga riskiyle karşı karşıya olan ve virüsün taşıyıcılığını neyin üstlendiğini araştıran Çin, bu kez taşıyıcı olarak ithal karidese dikkat çekti. Yetkililer, ithal karides paketinin hem dışında hem içinde virüs testlerinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Geçtiğimiz aralık ayında koronavirüsün ilk kez görüldüğü yer olan Çin, virüsün etkilerinden yavaş yavaş kurtulmaya başlasa da ikinci dalga riskiyle karşı karşıya. Ülke böyle bir durumdayken koronavirüsün hâlâ tam olarak ne aracılığıyla yayıldığı sorusu da cevaplanabilmiş değil.

Bu konuda yeni bir çalışma yapan Çinli bilim insanlarıysa farklı bir sonuçla ortaya çıktılar. Bundan 3 hafta önce ikinci dalganın kaynağının somon balıklarının olmadığını açıklayan Pekin yönetiminin ardından bu kez gözler son açıklamayla birlikte karideslere çevrildi.

İthal karideslerde test sonuçları pozitif çıktı:

Çin Gümrük Genel İdaresi tarafından yapılan açıklamada karides paketlerinin hem içinde hem de dışında yapılan koronavirüs testlerinin pozitif sonuç verdiği duyuruldu. Testin yapıldığı paketler Ekvador’daki üç ayrı tesiste hazırlanmıştı. Yetkililer, buradan yapılacak ithalatın durdurulacağını açıkladı.

Test sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapan ve Ekvador’da gıda ithalat ve ihracatı direktörlüğü yapan Bi Kexin, ‘Test sonuçları virüsün bulaşıcı olduğu anlamına gelmiyor ancak şirketlerdeki boşlukları ortaya koyuyor.’ şeklinde açıklamada bulundu. Bi Kexin, soğutulmuş gıda denetimlerinin gümrükte artacağını belirtti.

Çinli yetkililer de yapılan açıklamayı onaylayan bir açıklamada bulundu. Yetkililer, ithal edilen gıdaların virüsü bulaştırma olasılığının oldukça düşük olduğunu söyledi. Ancak bu açıklama Çin’in ithal ürünler üzerinde yaptığı testlerin devam etmesi ve bazı ürünlerin ithalatının durdurulması yüzünden akılda soru işaretleri yarattı.

Çin, geçtiğimiz ay Pekin’de yaşanan ikinci dalga krizinde ithal edilen somonlara dikkat çekmişti. Bunun sonucunda süpermarketler ithal somon satışlarını sonlandırmışlardı. Ancak geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamayla kaynağın somon balığı olmadığı söylenmişti.