İlk Defa Çin Kaynaklı Yeni Koronavirüs Vakası Bulunmadı

COVID-19 salgınının ilk başladığı yer olan Çin’de dün ilk defa Çin kaynaklı yeni vaka tespit edilmedi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’nun yaptığı açıklamaya göre dün tespit edilen 34 vakanın tamamı yurtdışından Çin’e gelen insanlardan oluşuyor.

Koronavirüs salgını uzun bir zamandır Çin’i etkisi altına almış durumda. Özellikle virüsün ilk olarak görüldüğü Wuhan şehri ve şehrin bulunduğu Hubey eyaletindeki birkaç şehir COVID-19’dan en fazla etkilenen yerler oldular. Virüs salgını başladıktan bir süre sonra Çin yönetimi tarafından alınan önlemler, virüs salgınının yavaşlamasına neden olmuş, hatta durdurmuş durumda.

23 Ocak’ta Wuhan’la beraber Hubey’de bulunan üç şehirde daha COVID-19 nedeniyle karantina ilan edilmişti. Sıkı karantina kuralları bu dört şehirde geçtiğimiz günlere kadar uygulandı. Ancak virüs salgınının yavaşlaması karantinanın da aşamalı olarak kaldırılmaya başlanmasına neden olmuştu.

Şimdi Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklama ile dün ilk defa ülkede Çin kaynaklı yeni koronavirüs vakası ile karşılaşılmadığı açıklandı. Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamada, son 24 saatte Çin’de 34 yeni vakanın tespit edildiğini, bu yeni vakaların denizaşırı ülkelerden geldiği söylendi.

Yapılan bu sevindirici açıklama, özellikle virüs salgınının en yoğun olarak yaşandığı Wuhan’da da gelişmelerin iyi yönde olduğunu gösteriyor. Salgına karşı alınan önlemler bu aşamada işe yaramış durumda ve artık virüsün başka insanlara bulaşmadığı görülüyor. Tabii bunu söylemek için erken. Ama yine de zaman içinde bu tablonun daha pozitif bir yöne doğru ilerleyeceği öngörülüyor.

Çin’de Çin kaynaklı yeni bir vaka görülmemiş olmasına rağmen dünyanın geri kalanında COVID-19 salgını yayılmaya devam ediyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya, salgına karşı önlemler almaya devam ediyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda ülkenin bütün sınırlarını kapatırken Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika ülkelerini virüs salgını için uyardı. Ghebreyesus, şu anda virüsten en az etkilenen kıta olan Afrika ülkelerinin bir an önce önlem almak için bir araya gelmesi uyarısında bulundu.