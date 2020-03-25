Gerçeğinden Ayırt Edilemeyen Çin Malı Cybertruck (Video)

Tesla'nın 2021 yılının sonunda yollara inecek pick-up modeli Cybertrcuk, bir kez daha meraklıların eline düştü. Bu kez Çin'de bir ekip, Tesla'nın yeni aracını neredeyse birebir orijinal şekilde üretmeyi başardı.

Otomobil sektörünün son yıllardaki en popüler markalarından bir tanesi hiç şüphesiz Tesla. Şirket, ürettiği elektrik motorlu araçlarla tüketicilerin gönüllerinde taht kurmayı başarırken otomobil sektörünü de derinden etkiledi. Çünkü tüketicilerin elektrik motorlu araçlara gösterdiği ilgiye kayıtsız kalamayan diğer otomobil üreticileri de bu yöndeki çalışmalarını hızlandırdılar ve şu sıralar hemen her markanın en az bir elektrik motorlu aracı bulunuyor.

Tesla'nın bugüne dek duyurduğu belki de en dikkat çekici modeli "Cybertruck". Fütüristik yapısıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu pick-up, otomobil sektörünün gündemine oturmayı başardı. Ancak Cybertruck'ın tüketicileri mest eden yanı sadece, bu aracın elektrik motorlu ve benzersiz tasarımlı bir pick-up modeli olması değil, aynı zamanda fiyatının da uygun olmasıydı. Tesla CEO'su Elon Musk, bu aracın fiyatını 39.900 dolar olarak açıkladı.

Tesla'nın elektrik motorlu pick-up modeli, 2021 yılının sonlarına doğru yollarda olacak. Ancak bazı Tesla hayranları, Cybertruck'ı kanlı canlı görmek için 2021 yılının sonuna kadar beklemek istemiyorlar. Hal böyle olunca da bazı kişiler, el yapımları Cybertruck'lar ile gündem olmayı başarıyorlar. Geçtiğimiz dönemlerde sizlerle pek çok el yapımı Cybertruck projesinden bahsettik. Şimdiyse belki de bu projelerin en iyisi ile karşı karşıyayız.

Çin'de bir ekip, orijinal Cybertruck'a neredeyse birebir benzeyen bir el yapımı bir Cybertruck oluşturmayı başardı. Oluşturulan tasarıma yakından baktığınızda, Cybertruck'a oranla sadece daha kalın farları olduğu görülüyor. Ayrıca yine ön tamponda ekstra bir ışık bulunuyor. Aracın geri kalan kısmı orijinal Cybertruck ile neredeyse birebir aynı tasarıma sahip.

Çin malı Cybertruck'ın kısa inceleme videosu