Geçtiğimiz aylarda kripto para madenciliğini yasaklayan Çin, kripto para işlemlerine yönelik uyguladıkları baskıyı sürdüreceklerini açıkladı. Çin Merkez Bankası Finansal Tüketici Hakları Koruma Bürosu Yönetici Yardımcısı, kripto paraları destekleyen bir değer olmadığını söylüyor.

Tüm dünyada büyük bir fikir ayrılığına neden olan kripto para kullanımı konusunda kimi ülkeler sert önlemler almakta. Kripto para birimlerini kontrol altına almak için yoğun bir çaba sarf eden Çin yönetimi de bu ülkelerden biri ve geçtiğimiz aylarda kripto para madenciliğini yasaklamıştı.

Asya bloğunun büyük güçlerinden biri olan ülkeden kripto paralarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Çin Merkez Bankası (PBoC) Finansal Tüketici Hakları Koruma Bürosu Yönetici Yardımcısı Yin Youping, kripto para yatırımcılarına bir takım uyarılarda bulundu.

'Kripto para işlemleri saf heyecanla yapılıyor'

Uyarısında, “İnsanlara bir kez daha hatırlatıyoruz, Bitcoin ve diğer kripto paraları destekleyen bir değer yok.” sözlerine yer veren Yin Youping, kripto para işlemlerinin 'saf heyecanla' yapıldığını ekledi.

Yin Youping, merkez bankasının dijital parayla ilişkili işlemlere uyguladığı yüksek baskıyı ve bu işlemleri engelleme çalışmalarına devam edeceğini belirtti. People's Daily Online'da yer alan habere göre PBoC, kripto para alım satım platformlarını engellemek için çalışmalarını yoğunlaştıracak.