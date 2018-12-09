Huawei'in sahibinin kızı ve şirketin CFO'su Ming Vancou'nun Kanada'da gözaltına alınmasının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırdı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Ming'in derhal serbest bırakılmasını talep etti, aksi halde bunun ciddi sonuçları olacağı konusunda da uyardı. Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'a, Vancou'nun serbest bırakılmaması halinde bunun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.

Çin'in bu gözaltı operasyonunu ciddi şekilde protesto ettiği bildirildi. Kanada'nın, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Çin vatandaşını gözaltına alarak, bu kişinin yasal haklarını ihlal ettiğini belirten Dışişleri Bakan yardımcısı Li, Kanada'nın bu tutumunun "mantıksız, tolere edilemez" olduğunu söyledi.

Huawei'in sahibinin kızı ve CFO'su Ming Vancou'nun cuma günü başlayan kefalet duruşması pazartesi günü de devam edecek. Dünyanın en büyük telekom şirketleri arasında yer alan Huawei'in 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Ne Olmuştu?

Kanada Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Huawei’nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin CFO'su Meng, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık’ta Vancouver kentinde tutuklandı. ABD-Çin arasında kısa süre önce sağlanan ticaret ateşkesi için risk yaratabileceği öngörülen tutuklama haberi, piyasalara olumsuz yansıdı.