Çin'in Yapay Güneşi Nükleer Füzyon Sıcaklığına Erişti

Gerçek güneşin çekirdeği, Çinlilerin yapay güneşi kadar sıcak değil.

Çin'in Hefei Fizik Bilimleri Enstitüsü'nden salı günü yapılan açıklamaya göre EAST (Deneysel Gelişmiş Süperiletken Tokamağı) reaktörü yeni bir seviyeyi geçti ve 100 milyon Celsius dereceye ulaştı.

Bu ise yapay güneşimiz, gerçek güneşimizin çekirdeğinden kabaca 6,7 kat daha sıcak demek oluyor.

Nükleer Çarpışma Neden Önemli?

İki hidrojen çekirdeği birleştiği zaman ortaya çıkan enerjinin boyutları çok büyük oluyor. Güneşimizin ısı ve ışık vermesini sağlayan şey füzyon reaksiyonu yapan hidrojen atomları. Bu enerjiyi kontrol etmeyi ve kullanmayı başarabilirsek, hepimize yetecek kadar temiz enerjiye de kavuşabiliriz.

Tokamak adlı cihazlar da bu noktada işin içine giriyor. Tokamak temel olarak plazmayı hapsetmeye yarayan, sayesinde kontrollü nükleer füzyonlar gerçekleştirilebilen bir manyetik alan. EAST'in bu akıl almaz sıcaklıklara çıkarttığı şey de plazma.

Nükleer Güneşlenme

EAST'in ulaştığı sıcaklık sadece çok yüksek olmasından dolayı önemli değil. Bilim insanlarının tahminlerine göre kendi kendine yetebilen, stabil nükller füzyonların Dünya üzerinde gerçekleştirilebilmeleri için gereken sıcaklık miktarı bu.

Artık elimizde gerekli sıcaklık olduğuna göre bilim insanları bir sonraki aşamaya geçebilirler.