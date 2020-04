Çin’in Ölüm Sayısını Gizlediği İddiaları Artıyor

Koronavirüsün çıktığı ülke olan Çin’in gerçek ölüm sayısını gizlediği iddiaları, her geçen gün yeni bir bilgiyle desteklenmeye devam ediyor. Son olarak The New York Times’ın bir makalesinde, Çin’deki cenazelerin sessiz bir şekilde yapılmaya zorlandığı belirtildi.

Günümüzde dünya üzerindeki pek çok ülkede görülmüş olan koronavirüs hâlâ durdurulabilmiş değil. Virüs, her geçen gün daha fazla insana bulaşıyor ve daha fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor. Koronavirüsün ilk çıktığı yer olan Çin’deyse durum, dünya genelinin tam tersi yönde ilerliyor. Koronavirüs, ilk olarak Çin’in Wuhan kentinde görülmüştü. Çin hükûmeti, virüs tehlikesini öncesinde hiç kimseyle paylaşmamış ancak salgın ülke dışına çıkınca koronavirüsün varlığını açıklamıştı. Elbette Çin’in bu davranışı, tüm dünyanın tepki göstermesine neden olmuştu. Bugün anlatacağımız bir başka konuysa Çin’in ölü sayısını gizleyip gizlemediği hakkında kafalarda oluşan soru işaretlerine yenilerini ekliyor. Çin, ölenlerin yakınlarına görevliler atıyor: The New York Times’tan Amy Qin ve Cao Li’nin hazırladığı bir makalede, Çin’in koronavirüs kaynaklı gerçek ölüm sayısını açıklamadığı iddiasından bahsediyor. Elbette bu iddia yalnızca kendi görüşlerinden beslenmiyor, aynı zamanda Çin’de koronavirüs yüzünden hayatını kaybeden kişilerin yakınları tarafından yapılan yorumlardan da yardım alıyor. Çin’de koronavirüs yüzünden babasını kaybeden Liu Pei’en, ülkede şu an düzenlenen cenazeler hakkında bazı ilginç gerçekleri anlattı. Wuhan’da ikamet eden Liu, babasının cenaze işlemleri sırasında yanında sürekli yetkili kişilerin olduğunu söyledi. Anlatılanlara göre yetkililer, Liu’nun yanından ayrılmıyordu. Sürekli Liu’nun yanında olan yetkililer, onu cenaze evine götürüyor, ardından mezarlığa da geliyordu. Burada da Liu’nun babasını gömmesini izliyorlardı. Üstelik Liu, yanında bulunan korumalardan birisinin 20 dakikanın üzerinde süren cenazenin fotoğraflarını çektiğini de belirtti. Hızlı ve sessiz cenazeler yaptırılıyor: Koronavirüs salgını sırasında Wuhan şehrinde yaşayan kişiler, ölen yakınlarının küllerini aylar boyunca alamamışlardı. Bugüne dair ilginç bir iddiaya göreyse salgının Çin’de durmasıyla yetkililer, ölen kişilerin yakınlarından ölüleri hızlı ve sessiz bir şekilde gömmelerini istiyor. Üstelik aynı iddiaya göre yetkililer, internet ortamında ölüm hakkında açılan başlıkları ve tartışmaları bir şekilde ortadan kaldırıyorlardı. Elbette bu ilginç iddiaların patlak vermesi, Çin’in ölüm sayısını gizliyor olma düşüncelerini daha da güçlendiriyor. Virüsün kaynağı olan Çin’de bugüne kadar açıklanan verilere göre koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 3.330 ancak ülkede bulunan sağlık çalışanları ve birçok kişi, bu sayının çok daha fazla olması gerektiğini söylüyor. Çin’in ölüm sayısını gizlediği iddiası yalnızca bunlardan da destek almıyor. Yetkililer, interneti katı bir şekilde denetliyor: Başka bir iddiaya göre Wuhan’daki polis, Çin’de popüler olan mesajlaşma uygulaması WeChat’te koronavirüs kurbanı yakınlarının açtığı grupları ortadan kaldırıyor. Bunun yanı sıra yetkililer, sosyal medyada ölen kişilerin yakınlarının cenaze evleri önünde oluşturdukları kuyrukları gösteren fotoğrafları da bir şekilde yok ediyor. Virüs yüzünden babasını kaybeden Liu gibi her ölen kişinin yakınına birkaç yetkili atanıyor. Bu yetkililer, Liu’ya yaptıkları gibi diğer insanları da takip ediyorlar. Çin’in yönetimde olan Komünist Partisi’yse yeni bir virüs salgınını başlatmamak için kalabalık toplulukların engellendiğini söylüyor. Ancak anlatılan tüm bu önlemler, bir yandan Çin’in gerçek ölüm sayısını sakladığı iddialarını güçlendiriyor. Koronavirüsün ilk günlerinde Çin’deki sağlık çalışanlarından bazıları, koronavirüs kaynaklı ölümlerin çoğunun yeterli test kiti olmadığı için sayılamadığını söylemişti. Geçtiğimiz günlerde Caixin tarafından yapılan bir habere göreyse Çin’deki bir cenaze evinin önüne bir kamyon gelmişti. Bu kamyonun içinden ölülerin küllerinin saklanması için üretilen kutulardan binlercesi indirilmişti. İLGİLİ HABER Bill Gates: COVID-19 Aşısı Testlerinde 'Birkaç Milyar Dolar' Boşa Gidecek Çin hükûmetinin gerçek ölüm sayısını gizlediği iddiaları her geçen gün artmaya devam ederken hükûmet, bu konuda her zaman şeffaf olduğunu söylüyor. Ancak aynı hükûmetin cenazelerin nasıl yapılacağına karar vermesi ve ortaya atılan diğer iddialar, kafalardaki soruları bir hayli artırıyor.

Kaynak : https://www.nytimes.com/2020/04/03/world/asia/coronavirus-china-grief-deaths.html

