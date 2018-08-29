Çin,Kuş Gribi Virüsünün Örneklerini Ülkelerle Paylaşmıyor

Sağlık uzmanları, bir yıldan uzun süredir Çin'den kuş gribi virüsünün örneklerini bekliyor. Hızlı değişebilen, ölümcül virüsün örnekleri gelmediği sürece tedavi ve aşı da geliştirilemiyor.

Çin hükümetinin ölümcül ve hızla evrimleşen kuş gribi virüsünün örneklerini saklı tutması, ABD’de tedirginlik yaratıyor. The New York Times’ın raporuna göre ölümcül H7N9 kuş gribi virüsü örnekleri ABD ile paylaşılmıyor. Bu örneklerde virüsleri araştırmak, potansiyel salgınları önceden tespit etmek; tedavi ve aşı geliştirmek için oldukça kritik bir öneme sahip.

Aslında ülkeler, Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) oluşturdukları anlaşmaya uyarak zamanında örnekleri diğer ülkelerle paylaşmak zorunda. Zaman faktörü de bu noktada oldukça kritiktir ve örnekler aylar içinde ülkelere teslim edilmelidir. Times’ın raporuna göre Çin, örnekleri bir yıldan uzun bir süredir WHO ile paylaşmıyor. Bilim insanları ve uzmanlar ise durumdan oldukça endişeli.

Obama yönetimi sırasında Pentagon'daki biyolojik savunma programlarını denetleyen Andrew Weber, Çin’in örnekleri WHO ile paylaşmamasının bir skandal olduğunu; uluslararası erişim gerçekleşmezse birçok insanın bu nedenle hayatını kaybedebileceğini söyledi.

Çin’de 2013 yılında ortaya çıkan ve Asya’da tehlikeye yol açan H7N9 kuş gribi hala Asya’da görülmeye devam ediyor. Şans eseri virüs çok geniş kitlelere yayılmadı. Nitekim virüse yakalananlarda enfeksiyon oldukça şiddetli görülüyor. Virüs aynı zamanda çok hızlı bir şekilde değişme potansiyeline de sahip. Hızlı mutasyon, küresel bir salgının başlaması potansiyelini oldukça arttırıyor.