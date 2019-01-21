Çin, Everest'e Gelen Kişi Sayısını Kısıtlayacak

Dünyanın en yüksek tepesi olarak bilinen Everest, artık dünyanın en yüksek çöplüğü olarak anılıyor. Her yıl birçok kişinin ziyaret etmeye başladığı tepe, tırmanan kişilerin çevreye dikkat etmemeleri nedeni ile devasa bir çöplüğe dönüştü. Çin hükumeti de konu ile ilgili önlem almak zorunda kaldı.

Everest'e tırmanmak, özellikle dağcılık ile ilgilenen çoğu kişi için en önemli hedeflerden biri olarak görülüyor. Her yıl, bu tepeye çıkanların sayısı, bir önceki seneye göre artış gösteriyor. Kimi zaman kişiler yalnız başına yolculuk yaparken, kimi zaman da ekipler kurularak dağın zirvesine yolculuklar yapılıyor. Ne yazık ki bu yolculuk esnasında doğayla iç içe olan insanlar bile onu korumaya özen göstermiyorlar. Bu nedenle de Çin'in yaptığı açıklamaya göre, bölge büyük bir çöplüğe dönüşmüş durumda.

Çinli kaynaklardan yapılan açıklamaya göre, her yıl Everest'in Çin tarafında bulunan bölgeyi 60.000 dağcı ziyaret ediyor. Everest Tepesi, Çin ve Nepal olmak üzere iki ülkenin toprakları üzerinde yer alıyor. Bu yıl Çinli yetkililer, kendi bölgelerinde oluşan dev çöp yığınını temizlemek amacı ile yapılacak olan ziyaretleri kısıtlama kararı aldıklarını açıkladı. Çöp yığını, dağcıların boş oksijen tüpleri, plastik atıklar, geri dönerken taşımak istemedikleri eşyalar gibi daha birçok malzemeyi barındırırken, aynı zamanda tırmanış esnasında hayatını kaybeden insanların cesetlerini de içeriyor. Temizleme çalışmaları esnasında, daha evvel ulaşılamayan veya getirilemeyen cansız bedenleri de getireceklerini açıklayan yetkililer, bu nedenle bölgede yoğunluğun az olmasına ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Nepal tarafında ise farklı bir yöntem deneniyor. İlkbahar sezonunda gelen dağcılarla birlikte, zirveye dev çöp poşetleri yollayan yetkililer, daha sonra helikopterlerle bu poşetleri almayı planlıyor.

Dünya'nın en yüksek noktası olan ve yine insanlar yüzünden bu güzel ünvanını "en yüksek çöplük" ibaresine kaybeden tepeye, artık yılda 300 kişiden de az ziyaretçi gelmesine izin verilecek. Yapılacak çalışmalar sonucunda, doğanın bu harikasının tekrar tertemiz günlerine döndürülmesi hedefleniyor.