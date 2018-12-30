Oyun piyasasının güçlü şirketlerinden olan Tencent, Çinli yetkililerden oyun lisansı için onay alamadı.

Çinli internet devi Tencent’in daha önce onaylanmış olan oyun lisansı, devlet tarafından onay listesinden çıkartıldı. Reuters’ın haberine göre, Çinli düzenleyiciler, 80 adet online oyunun uzun süreli dondurulma kararını onayladı. Onaylanan oyunlar arasında ise dünyanın en büyük oyun şirketi olan Tencent’in oyunları yer almıyor.

Onay bekleme listesinde de yedi bin oyun bulunuyor ve bunlardan sadece üç bini 2019 için lisans alabilmiş durumda. Çinli oyun düzenleyicileri, onay alabilmek için ellerinden gelenin en iyisi yapmaya çalışıyorlar, yetkililerin belirttiğine göre ise onay bekleyen uygulama sayısı çok yüksek. Oyun şirketleri lisans alamazlarsa dünyanın en büyük pazarlarından olan Çin’den mahrum kalmak zorundalar.

Tencent ayrıca, Çin’in en popüler mesajlaşma programı olan WeChat’in de yapımcı konumunda, fakat gelirlerinin çok büyük bir kısmını oyunlardan elde ediyor. Düşen gelirlerine rağmen, gelişen piyasanın Riot, Activision gibi firmalarla birlikte en büyük pay sahiplerinden bir tanesi. Dev şirket, 2012 yılında Fortnite’ın yapımcısı olan Epic Games’in %40’ını almıştı, ayrıca Square Enix gibi oyun şirketleriyle de ittifakı bulunuyor.

Yeni oyunlarının Çin’de yasaklanması, şirketin gelir dengesinde bozulma yarattı. Firmanın açıkladığı raporlara göre, oyun lisanslarının uzun süreli durdurulması nedeniyle üçüncü çeyrekte gelirlerinde %4 düşüş yaşadı.