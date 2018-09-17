Yerli markalarıyla ülkedeki pazarın hakimiyetini elinde bulunduran Çin'e karşı Samsung, yeni bir planlama yapıyor. Galaxy A'yı geliştirmeyi planlayan ve Çin piyasasına rakip cihaz sunacak Samsung, bu sırada Galaxy J serisini öldürecek.

Samsung, yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmesinin ardından, cihazlarını üçe ayırarak bir gruplandırma yaptı. Galaxy J serisi bütçe segmenti, Galaxy A serisi orta segment, Galaxy S/Note serisi ise amiral gemileri olarak kategorize edildi. Teknoloji devi şimdi bütçe ve orta segment gruplarında yeni bir düzenleme planlıyor.

Konuyla ilgili ortaya çıkan rapora göre Samsung, Galaxy J serisini tamamen ortadan kaldırmayı planlıyor. Ortadan kalkacak J serisinin fiyat kategorisine ise belirlenen Galaxy A modellerinin çekilmesi bekleniyor. Galaxy J serisini yakın zamanda öldürecek olan Samsung, onun yerine Galaxy A’nın kapsamını genişletmeyi planlıyor.

Samsung bunların yanı sıra, sadece online satışı yapılan özel Galaxy On serisinin yerine; bütçe segmentinde yer alacak Galaxy M serisini getirecek. Galaxy M, Çin’in markalarının elinde tuttuğu bütçe segmenti piyasasını hedef alacak. Latin Amerika, Hindistan gibi bölgelerde de pazar payı yüzde 1’e düşen Samsung, bu bölgelerdeki diğer markalarla rekabet edebilmek için oldukça düşük bir fiyatlandırma yapacak.

Rapora göre şirket, amiral gemilerine dokunmayacak; orta segmentlere yeni özellikler getirecek. Şu an için Galaxy A serisine ne gibi özelliklerin getirileceği bilinmiyor. Çin piyasasının öneminin oldukça farkında olan Samsung, şu an için neredeyse tüm stratejisini ve fiyatlandırmalarını bu pazara yönelik düzenliyor.