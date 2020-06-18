Çin: Pekin'deki Vakaların Kaynağı Somon Balıkları Değil

Çin Hastalık Kontrol Merkezi, ikinci koronavirüs dalgasından korkulan Pekin'le ilgili açıklama yaptı. Uzmanlar, Pekin'de ortaya çıkan vakaların bir pazardan kaynaklandığını açıklayarak, somon kesilen bir tezgahta koronavirüs tespit ettiklerini söylemişlerdi. Yetkililerin yeni açıklamaları ise virüsün kaynağının somon balığı olmadığını ortaya koyuyor.

Çin, koronavirüs salgını patlak verdiğinden beri çok ciddi tedbirler aldı. Ancak görünüşe göre alınan tedbirler pek de yeterli seviyede değil. Çünkü ülke, bir süredir yeni vakalar bildiriyor ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasakları da olmak üzere çeşitli tedbirleri yeniden hayata geçiriyor.

Bu bağlamda Çin'in başkenti olan Pekin de şu sıralar hareketli bir süreçten geçiyor. Çünkü iddialara göre Pekin'deki bir pazar, ikinci salgın dalgasını tetiklemiş durumda. Konuyla ilgili gelen ilk açıklamalar ise ikinci dalganın kaynağı olarak somon balıklarını işaret ediyordu.

Çinli yetkililer kısa süre önce, Pekin'deki pazarda bulunan ve somon balıklarının kesildiği bir tezgahta, koronavirüs tespit ettiklerini açıkladılar. Bu açıklama hem Çin hem de diğer ülkelerde korku yarattı. Çünkü yetkililerin somon balığı açıklaması, koronavirüsün somon balığı aracılığıyla da bulaşabileceğini düşündürdü. Yetkililerden gelen son açıklamalar ise oluşan tedirginliği ortadan kaldıracak türden.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamalarda, somon balıklarında koronavirüs görülmesinin ihtimali olmadığı vurgulandı. Ancak bu açıklama, hem yerel hem de uluslararası kamuoyunu tatmin etmedi. Avrupa ülkeleri bir bir, Çin'den yaptıkları somon balığı ithalatını durdurduklarını açıklarken Çin'deki restoran ve marketler de somon balığı satışlarını bir süreliğine askıya aldı. Peki somon balığında risk yoksa neden böyle bir karar alındı?

Aktarılan bilgilere göre ikinci koronavirüs dalgasının çıktığı Pekin'deki pazarda çalışan 22 yaşındaki bir kişi, geçimini balık ayıklayarak sağlıyordu. Bu kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması, direkt olarak koronavirüsün somon balığından yayıldığını düşündürdü. Ayrıca ayıklanan balıkların ne durumda olduğu ve nerelere dağıldığı bilinmiyor. Bu bilinmezlik, somon balıkları ile ilgili tedbirler alınmasına yol açtı.

Çin Hastalık Kontrol Merkezi, yaptığı açıklamalarda koronavirüsün somon balığında olduğu için değil, pazarda olduğu için yayıldığını söylüyor. Aslına bakacak olursak diğer uzmanlar da bu görüşe katılıyorlar. Pekin'deki ikinci dalganın ilk vakası, her ne kadar balık almak için gittiği pazarda hastalık kapmış olsa da buradaki sorun balıkta değil, pazardaki insanlarda olabilir.