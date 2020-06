Çin'de, Salgın Potansiyeli Bulunan Yeni Bir Virüs Keşfedildi

Bilim insanları, Çin’de yeni bir grip virüsü türü keşfettiler. Domuz gribi virüsüyle benzerlikler gösteren virüsün olası bir mutasyon ile küresel bir salgına neden olabileceği söyleniyor. Bilim insanları, küresel bir tehlike olabilecek virüsün izlenmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Bilim insanları, Çin’de yeni bir salgına neden olabilecek bir grip virüsü türü tespit ettiler. Yeni grip virüsünü tespit eden bilim insanları, virüsün kişiden kişiye kolayca yayılarak bir salgın tetikleyebilecek yeni mutasyonlar geçirmesinden endişe ediyorlar. Virüs, şu anda soruna neden olmamakla beraber, insanları enfekte etmek için yüksek düzeyde adapte olmanın tüm ayırt edici özelliklerine sahip. Bilim insanları bu nedenle yeni virüsün takip edilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Tespit edilen yeni virüsle ilgili Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan makalede bahsedilen virüs, daha önce görülmeyen bir virüs olduğu için insanların virüse karşı bağışıklığının az veya hiç olmayabileceği belirtildi.

Yeni grip virüsü, takip edilmezse dünya için önemli bir tehlike haline gelebilir

Şu an bütün dünya koronavirüs pandemisiyle mücadele ediyor. Ancak tespit edilen yeni virüs, koronavirüsün ardından olası en önemli hastalık tehditlerinden biri olarak değerlendiriliyor. Ancak şu an için kesin bir tehlike olmadığını ve değerlendirmelerin olası bir felaketi daha erken tespit edebilmek için yapıldığının altını çizelim.

Dünyayı etkisi altına alan son pandemik grip, 2009 yılında Meksika’da başlayan domuz gribi salgını olmuştu. Domuz gribi salgını başlangıçta korkulandan daha az ölümcüldü. Çünkü virüs yıllardır hayatımızda olan grip virüslerine benzerlik gösteriyordu. Bilim insanları bu nedenle birçok yaşlı insanın domuz gribi virüsüne karşı bağışıklık geliştirmiş olabileceğini düşündüler.

Domuz gribine neden olan A/H1N1pdm09 virüsünün neden olduğu salgın başladıktan sonra yapılan çalışmalar neticesinden virüse karşı bir aşı geliştirildi. Geliştirilen aşı sayesinde domuz gribi öldürücülüğünü büyük oranda kaybetti.

Çin’de tespit edilen yeni grip virüsü türü de 2009 Meksika’da başlayan domuz gribi virüsüne benzerlikler gösteriyor. Bilim insanları, benzerliklerinin yanında virüsün bazı değişiklikler de barındırdığını açıkladılar.

Küresel bir salgın ihtimaline karşı virüs takip edilmelidir

Tespit edilen virüs, şimdiye kadar insanlar için önemli bir tehdit oluşturmadı. Ancak virüsü bulan Profesör Kin-Chow Chang ve ekibi şu an için tehdit oluşturmasa dahi virüsün neden olabileceği bir salgına karşı erken önlem alabilmek için takip edilmesi gerektiğini belirttiler.

Araştırmacılar, yeni bir grip virüsü türü olan virüse G4EA H1N1 ismini verdiler. Çin’deki domuz endüstrisi ve domuz mezbahalarında çalışan insanlarda tespit edilen virüs, solunum yolunu kaplayan hücrelere bulaşıyor ve bu hücrelerde çoğalıyor.

İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi’nde görevli olan Profesör Kin-Chow Chang, insanlar için potansiyel olarak tehlikeli yeni virüslerin gözden kaçırılmaması gerektiğini söyledi. Cambridge Üniversitesi’nden Profesör James Wood da çalışmanın bir hatırlatma olduğunu, sürekli yeni patojenlerin ortaya çıkma riskiyle karşı karşıya olduğumuz söyledi. Wood, yaban hayvanlarından ziyade çiftlik hayvanlarının önemli pandemik virüslerin kaynağı olabileceğini söyledi.