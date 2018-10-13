Çin, İnsanlığı Uzaya Taşımada Dünyanın Tek Seçeneği

Geçtiğimiz günlerde Soyuz roketi, kalkış esnasında yaşanan bir aksilikten sebep zorunlu iniş yapmıştı ve hala sorun üzerinde çalışılıyor.

Rusya'nın, Uluslararası Uzay İstasyonu ile aramızdaki bağı sağlayan Soyuz roketi, yaşanan son aksaklıktan sonra problemler tespit edilip çözülene kadar beklemeye alınmış durumda. Bu da dünya ile uzay istasyonu arasındaki bağlantının tarihte ilk kez Çin'e bağımlı hale gelmesi demek.

Soyuz ve beraberinde de Rusya son dönemde uzay projelerinde türlü sorunlar yaşadı. Bu da artık 'daha iyi' bir seçeneğinin vaktinin gelip gelmediğini sorgulamamıza sebep oluyor. Aslında NASA halihazırda SpaceX ve Boeing ile kendi astronotlarını kendi başına uzaya taşıyabileceği bir proje üzerinde çalışıyor fakat onda da işler yolunda değil ve sürekli olarak ertelenen bir tarih söz konusu.

Bu durumların sonucunda da gözler Çin'i arıyor çünkü Çin son yıllarda yavaş ve sağlam adımlarla uzay konusunda büyük ilerlemeler kaydediyor. En önemli proje ise Çin'in insanlı uzay uçuşlarında kullandığı uzay aracı Shenzhou. Daha önce çıktığı yolculuklardan başarıyla geri dönen Shenzhou, şu an için sorunsuz olarak insanları uzaya taşıyacak tek araç konumunda.

Aynı zamanda Amerika için de son dönemde yaşanan gelişmelerden sonra Rusya uzay yolculuğunda en iyi ortak sayılmaz ve zaten Kasım ayından itibaren Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos ile NASA arasındaki anlaşma sona erecek ve NASA astronotlarını uzaya taşıyacak 'müsait' bir uzay aracı kalmayacak. Bu da NASA'nın yol değiştirip uzay yolculuklarında Çin'i tercih etmesi için bir gerekçe olabilir.

Çin'in Shanzhou'su da International Docking System Standard'a (Uluslararası Kenetlenme Sistemi Standardı) uyumlu bir kenetlenme sistemi kullanıyor ve bu da gelecekte Uluslararası Uzay İstasyonu ile aramızdaki bağlantı olabilmesine olanak sağlıyor. Her ne kadar Çin'in uzaya dair planları farklı olsa da gelecekte NASA kendi uzay aracını SpaceX ve Boeing'den teslim alana kadar Çin ile anlaşma yoluna gidebilir.