Çin Uydusu, Dünya İle Ay'ı Aynı Karede Görüntüledi

Birkaç gün önce çekilen Çin uydusu Longjiang-2 tarafından çekilen görüntüde, Ay ile Dünya'yı farklı bir perspektiften görme fırsatına sahip oluyoruz.

Anlık olarak hala ay yörüngesinde bulunan Çin uydusu Longjiang-2, takvimler 3 Şubat'ı gösterdiğinde çok nadir bir perspektiften Dünya ile Ay'ı aynı karede görüntülemeyi başardı. Longjiang-2, 2018'in Haziran ayında Ay'ın yörüngesine girmişti.

Aslında proje ilk başladığında Longjiang-2 yalnız değildi. Longjiang-1, Longjiang-2 ile birlikte fırlatıldı ancak Longjiang-1'in iletişimi bir süre sonra kesildi. Yine de Longjiang-2'nin başarılı olması gayet tatmin edici bir sonuç.

Longjiang-2'nin çekmiş olduğu bu görüntü Hollanda'daki Dwingeloo Radyo Gözlemevi tarafından indirilerek, dün Twitter'dan yayınlandı. Ancak Longjiang-2'nin görevi bu fotoğraftan sonra henüz bitmiş değil. İnsansız uzay aracı, görüntü kaydetme görevine aktif olarak devam edecek ve gözlemevine bildirecek.