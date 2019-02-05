  • Çin Uydusu, Dünya İle Ay'ı Aynı Karede Görüntüledi

Çin Uydusu Longjiang-2, Dünya İle Ay'ı Aynı Karede Görüntüledi

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Birkaç gün önce çekilen Çin uydusu Longjiang-2 tarafından çekilen görüntüde, Ay ile Dünya'yı farklı bir perspektiften görme fırsatına sahip oluyoruz.

Anlık olarak hala ay yörüngesinde bulunan Çin uydusu Longjiang-2, takvimler 3 Şubat'ı gösterdiğinde çok nadir bir perspektiften Dünya ile Ay'ı aynı karede görüntülemeyi başardı. Longjiang-2, 2018'in Haziran ayında Ay'ın yörüngesine girmişti.
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Aslında proje ilk başladığında Longjiang-2 yalnız değildi. Longjiang-1, Longjiang-2 ile birlikte fırlatıldı ancak Longjiang-1'in iletişimi bir süre sonra kesildi. Yine de Longjiang-2'nin başarılı olması gayet tatmin edici bir sonuç.
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Longjiang-2'nin çekmiş olduğu bu görüntü Hollanda'daki Dwingeloo Radyo Gözlemevi tarafından indirilerek, dün Twitter'dan yayınlandı. Ancak Longjiang-2'nin görevi bu fotoğraftan sonra henüz bitmiş değil. İnsansız uzay aracı, görüntü kaydetme görevine aktif olarak devam edecek ve gözlemevine bildirecek.

Kaynak : https://www.theverge.com/2019/2/5/18211975/china-longjiang-2-satellite-moon-far-side-picture-change-4
Etiketler: çin, uydu, Longjiang-2
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