Çin, Uzaya Göndereceği 'Yapay Ay' ile Dünya'yı Aydınlatacak

Çin, 2022 yılında uzaya Dünya'yı aydınlatmasını planladığı bir yapay ay gönderecek.

Şinhua ajansına ait habere göre ülkenin güneyinde bulunan Sıçuan eyaletinin Çıngdu kentinde Güneş'in ışığını Dünya'ya yansıtacak bir uydu geliştirilecek ve uydunun geliştirme aşaması 2020 yılına kadar tamamlanmış olacak. 3 tane üretilecek olan Yapay Ay adlı uydunun uzaya gönderimi ise 2022’de gerçekleşecek.

Kentteki Sistem Bilimi Araştırma Enstitüsü’nün Başkanı Vu Çunfıng tarafından yapılan açıklamada, gerçekleştirilen araştırma çerçevesinde yapay Ay’ın yörünge ayarı, açılma ve aydınlatma gibi kontrollerinin 2020’de tamamlanacağı belirtildi. Vu, uyduya dev aynaların yerleştirileceğini ve bu uyduların 24 saat boyunca aydınlanma sunacağını açıkladı.

Uydu aracılığıyla Güneş’ten Dünya’ya yansıtılacak olan ışığın 3 bin 600 ila 6 bin 400 kilometrekarelik alanı aydınlatacağını söyleyen Vu, gerçekleşecek olan ışımanın Ay ışığına kıyasla sekiz kat daha parlak olmasını beklediklerini ifade etti. Vu’ya göre, Dünya’dan 500 kilometre uzaklıktaki bir yörüngeye yerleştirilecek yapay Ay’ın ışık yoğunluğu ayarlanabilecek ve Dünya'dan yalnızca bir yıldız şeklinde görülebilecek.

Yapay Ay’ın özellikle sivil alanda kullanılacağını söyleyen Vu, bu yapay Ay’ın 50 kilometrekarelik bir alanı aydınlatmak için kullanılması durumunda 1.2 milyar yuan tutarında elektrik masrafından tasarruf edilmesini sağlayacağını ve doğal afetler olması halinde yeryüzünde karanlıkta kalan kör noktaları da aydınlatabileceğini açıkladı. Bu hususta daha önce çalışmalar yürüten Rusya, teknik aksaklıklar nedeniyle projesinde başarıya ulaştıramamıştı.