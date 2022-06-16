Çin: Uzaylı Bir Medeniyetten Sinyal Almış Olabiliriz

Çin'in devlete bağlı bilim ve teknoloji gazetesi Science and Technology Daily, internet sitesinde şoka uğratan bir habere yer verdi. Habere göre Çin'de bulunan dünyanın en büyük teleskopu, uzaylı medeniyetine dair sinyal tespit etti. Ancak heyecan yaratan bu haber, kısa süre sonra yayından kaldırıldı.

Günümüzün en büyük gizemlerinden birisi olmaya devam eden Dünya dışı yaşamın varlığı konusunda bugün heyecanlandıran ve okuyanları şüpheye boğan bir gelişme yaşandı. Çin’in devlet destekli Science and Technology Daily gazetesi, paylaştığı haberinde ülkedeki Sky Eye uzay teleskopunun uzaylı medeniyetine dair işaretler yakalamış olabileceğini açıkladı.

Söz konusu haberde dünyanın en büyük teleskobu olan Sky Eye’ın yakaladığı elektromanyetik sinyallerin daha önce yakalanan sinyallerden farklı olduğu bildirildi. Haberde bilim insanlarının sinyal üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü aktarılsa da konuyu daha da ilginç yapan bir gelişme daha yaşandı.

Haber yayından kaldırıldı:

Haberi yayımlayan Çin’in devlet destekli gazetesi, çok kısa bir süre sonra haberi yayından kaldırdı. İnternet sitesinde yayımlanan haberin neden kaldırıldığına dair bir bilgiyse sunulmadı. Öte yandan haber, yayımlandıktan kısa süre sonra Çin’in sosyal medyası Weibo’da virale dönmüş ve hem ulusal hem de uluslararası yayın kuruluşlarının radarına yakalanmıştı.

Haberin detay bölümünde Beijing Normal Üniversitesi’nden Zhang Tonjie’nin sözleri alıntılanmıştı. Tonjie, gazeteye yaptığı açıklamada Sky Eye’ın son derece hassas düşük frekanslı radyo bandının uzaylı medeniyetlerin tespitinde kritik rol oynadığını söylemiş, tespit edilen sinyalin ise uzaylı medeniyetinden farklı olarak bir çeşit parazit olabileceği ihtimalini de değerlendirmişti.