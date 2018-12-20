Çin ve Rusya, Atmosferde Deneyler İçin İşbirliği Yapıyor

Çin ve Rusya, 2018 yılının Haziran ayında atmosferi manipüle etmeye yönelik deneyler gerçekleştirdi.

Haziran ayında, her iki ülkeden bilim insanları bir araya gelerek sonuçlarını Earth and Planetary Physics dergisinde detaylı olarak açıkladıkları bir çalışma yaptı.

Deneyin amacı ise atmosferin üst kısmında bulunan elektrik yüklü katman olan iyonosferin ısıtılmasını sağlamak. Rusya’da yer alan Sura iyonosferik ısıtma tesis (SURA)’daki güçlü vericilerden iyonosfere gönderilen güçlü raydo dalgaları, 500 km yükseklikteki bu tabakada bulunan iyonları plazma haline getirmekte kullanıldı.

İyonosferdeki etkileşimin başlamasının ardından Çin’in Sismo-Elektromanyetik Uydusu Zhangheng-1, yörüngeden gözlem kaydı yaptı.

Maryland Üniversitesi’nden Dennis Papadopoulos, insanlar çok heyecanlansa da böyle şeyleri yıllardır yaptıklarını söyledi. Benzer bir çalışmayı ABD’de yürütmüş olan Papadopoulos, yapılan şeyin heyecan verici olduğunu ancak bu çalışmadan Rusya ve Çin’in de uzaya ilgisi olduğu mesajının çıktığını söyledi.

Çalışmada, yapılan testlerin büyük kısmının plazmada bozulmaya neden olmadığı açıklandı. 7 Haziran’da yapılan bir çalışmada ise 175,000 kilometre karelik bir alanda elektriksel bozulma yaşandığı ve atomaltı parçacıkların, çevre bölgelere kıyasla on kat daha fazla negatif elektrikle yüklendiği belirlendi.

Radyo sinyallerinin ve atmosferi kullanarak mesajlar iletmenin mümkün olmasını sağlayan iyonosfer bu özelliğini, güneşten gelen mor ötesi ışınların bu tabakadaki gazlarla etkileşime girmesine borçlu. Auroralar ve kuzey ışıkları gibi doğa olayları iyonosferde gerçekleşir.

İyonosferi askeri, uzay araştırmalarına ya da iletişime yönelik amaçlarla manipüle etmek oldukça sık görülen bir durum. ABD ordusu daha önce, küçük iyon bombaları atan mini uydular kullanarak radyo sinyallerinin menzilini uzatmayı amaçlamıştı.