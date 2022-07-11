Çin'in Wuhan Kentinde Bu Kez Kolera Vakası Tespit Edildi

Çin'in Wuhan kenti, bu kez de bir kolera vakasıyla gündeme geldi. Çin, bölgedeki bir öğrencide kolera tespit edildiğini açıkladı. Vaka tespitinin ardından salgın riskine karşı önlemler alınmaya başlandı.

Geçtiğimiz yıl ülkemiz sularında görülen deniz salyasıyla birlikte gündem olan kolera, bugün endişelendirici bir haberle dünya gündemine geldi. Çin’in Wuhan Üniversitesi, kolera vakası bildirdi. Vakanın tespit edilmesiyle birlikte Çinli uzmanlar, hastalığın geniş kitlelere bulaşmaması için önlem almaya hemen başladı.

Bölgedeki sağlık müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada koleranın bir öğrencide tespit edildiği bildirildi. Kolera vakası tespit edildikten sonra öğrenciden numuneler toplandığı, temaslı takibi gerçekleştirildiği ve bazı mekanların dezenfeksiyon için kapatıldığı açıklandı. Çin, şu ana kadar başka bir vaka tespit edilmediğini vurguladı.

Kolera nedir?

Kolera, özellikle doğal afetlerden etkilenen, savaşan ve yoksul gruplarda kolayca yayılan bir hastalık. Vibrio cholerae bakterisinin ince bağırsakta enfeksiyona neden olmasıyla meydana gelir. Protein yapıya sahip olan ‘enterioksin’ isimli bir zehrin üretildiği bu hastalıkta ince bağırsak duvarında yer alan epitelyum hücreleri, adenil sikloz isimli enzim salgılar.

Adenil sikloz enziminin salgılanmasıyla birlikte endorozinin 3,5 monofosfat isimli bir maddenin üretiminde artış yaşanır. Bu maddenin üretiminde yaşanan artış, vücut sıvısının boşluğa geçmesine neden olur ve sonucunda vücuda alınan sıvı ve elektrolitler, ince bağırsaklar tarafından emilmez, doğrudan dışarıya atılır. Bu zincirleme olaylar sonucunda meydana gelen kolera, insan hayatını tehlikeye atar. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kolera, tedavi edilmemesi durumunda saatler içinde kişinin ölümüne neden olabilir.

Kolera, günümüzde 'yeni' bir hastalık değil ve tedavisi bulunuyor. Kolera hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki içeriğimize göz atabilirsiniz: