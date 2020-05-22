Çin'deki Yeni COVID-19 Vakalarının Kuluçka Süresi Daha Uzun

Çin’den bir uzman tarafından paylaşılan bilgiye göre, Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde görülen yeni koronavirüs vakalarının kuluçka sürelerinde artış olduğu ve yüksek ateş gibi belirtilerin daha az çıktığı gözlemlendi.

COVID-19’un başladığı yer olan Çin, geçtiğimiz aylarda salgını kontrol altına almış ve kontrollü bir şekilde eski yaşamlarına geri dönmeye başlamıştı. Şu sıralar yeniden koronavirüs vakaları çıkmaya başlayan Çin’den korkutucu bir açıklama geldi. Ülkeden yapılan son açıklamada, yeni COVID-19 vakalarında kuluçka süresinin daha uzun olduğu söylendi.

Çinli bir uzman, son günlerde Çin’in kuzeydoğusunda yeniden görülmeye başlayan koronavirüs vakalarının, öncekilere göre daha farklı bir yol seyrettiğini raporladı. Acil tıp doktoru Qui Haibo, önceden yüksek ateşle beraber belirtisini gösteren COVID-19’un son vakalarda bu belirtiyi çok fazla göstermediği, aynı zamanda birden fazla organdan ziyade akciğerlere zarar verdiğini açıkladı.

Virüsün kuluçka süresi uzadı

COVID-19’un bu kadar fazla insana bulaşmasının ana sebeplerinden biri de kuluçka süresiydi. Haibo son açıklamasında, “Jilin ve Heilongjiang eyaletlerinde virüsün kuluçka süresi Çin’in Wuhan şehrinde ortaya çıkan koronavirüsten farklı olarak daha uzun sürüyor” dedi. Yeni tip koronavirüsün 14 ila 21 gün kuluçka süresine sahip olduğunu belirten Çinli doktor, bu nedenle enfekte olan kişileri virüs yayılmadan tespit etmenin çok zor olduğunu söyledi.

Öte yandan Hong Kong Üniversitesi profesörü Keiji Fukuda, “Teoride genetik yapıda yer alan bazı değişiklikler, virüsün yapısı veya nasıl davrandığı ile ilgili değişime yol açabilir. Fakat birçok mutasyon, fark edilebilir değişimlere yol açmaz” diyerek olumlu bir konuşma yaptı.

Koronavirüsün ilk dalgasını henüz üzerinden atamayan dünya, bir de üzerine Çin’den gelen ve kuluçka süresi daha uzun olan yeni bir COVID-19 virüsüyle karşılaşırsa, çok daha sıkıntılı günler yaşayabiliriz. Elbette bu noktada ülkeler ve insanların daha deneyimli olması, önlemlerin daha erken alınmasını sağlayacaktır.