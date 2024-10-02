Ay'a insanlı iniş yapacak olan Çin'in astronotları için tasarladığı yeni uzay giysisi görücüye çıktı.

Çin, 2030 yılına kadar ilk mürettebatlı Ay inişini gerçekleştirmeyi hedefliyor ve bu amaç doğrultusunda kullanılacak olan yeni uzay giysisini tanıttı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı (CMSA) tarafından organize edilen törende, Ay'ın zorlu koşullarına karşı geliştirilen uzay giysisi sergilendi. Chongqing’de düzenlenen etkinlikte görücüye çıkan kırmızı ve beyaz renklerdeki bu uzay giysisinin, Ay’ın aşırı sıcaklıkları, radyasyonu ve aşındırıcı toz gibi tehlikeleriyle mücadele edebilecek şekilde tasarlandığı belirtildi.

Etkinlikte sahneye çıkan bir teknisyen, giysinin hareket kabiliyetini göstermek amacıyla bir dizi hareket sergiledi. Çin'in yeni uzay giysisi, şu anda taykonotların alçak Dünya yörüngesindeki görevlerde kullandıkları uzay giysilerine göre daha hafif ve esnek bir yapıya sahip. Bu sayede astronotlar Ay yüzeyinde daha rahat hareket edebilecekler.

Çin'in yeni uzay giysisi nasıl görünüyor?

Çin'in tanıttığı yeni uzay giysisinde ayrıca panoramik bir parlama önleyici vizör ile ses ve görüntü iletişimini sağlayan bir konsol bulunuyor. Etkinliğin sonunda Çin’in ilk uzay yolcusu olan Yang Liwei, giysi için bir isim belirlemek amacıyla halka açık bir kampanya başlatıldığını da duyurdu. Bu kampanya sonucunda kararlaştırılan isim, yeni uzay giysisine işlenecek.

Çin’in bu teknolojik hamlesi, NASA’nın da yeni nesil uzay giysileri üzerindeki çalışmalarını sürdürdüğü esnada geldi. NASA, ticari ortaklarıyla birlikte daha esnek ve gelişmiş bir uzay giysisi geliştirmek için geçtiğimiz ay Polaris Dawn görevi sırasında testler gerçekleştirmişti.

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