Çin, yüzen nükleer santral projesine Shandong bölgesinde bulunan Yantai şehrinde başladı.

Çin, ilk yüzen nükleer santral projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı. 2021 yılında kullanıma hazır olacağı belirtilen bu dev proje için Shandong bölgesindeki Yantai şehrinde çalışmalar başladı.

Yapımı için 1.4 milyon yuan (202 bin dolar) para harcanması beklenen yüzen nükleer santral projesi, kıyı kentlerine ve adalara temiz enerji sağlayacak. Çin'in deniz stratejisini ve güvenliğini garantilemek için attığı bu adım dünya çapında büyük yankı yaptı.

Yentai hükümeti, projenin başında bulunan Çin Nükleer Şirketi (CNNC) ile ortak çalışmak için bir anlaşma imzaladı. CNNC yaptığı açıklamada 'Yanlong' isimli bir reaktörün ön tasarımının eylül ayında tamamlandığını belirtti. Proje tamamlandığında, ülkenin ilk yüzen nükleer enerji santrali olacak.