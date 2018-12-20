Çinli Akıllı Telefon Üreticisi Gionee, Resmen İflas Etti

Son iki yıldaki düşüşünü toparlayamayan Gionee iflasını verdi.

Çinli akıllı telefon üreticisi hakkında iyi ve kötü haberlerimiz mevcut. İyi haber şu ki ileride Gionee’nin başına gelenlerden bir film görebiliriz. Kötü haber ise firma, resmi olarak iflasını verdi.

Şirketin tüm mal varlığını paraya çevirme (tasfiye) isteği mahkeme tarafından onaylandı. Ancak bu yine de yeterli olmamış olabilir.

Gionee, 648 alacaklıya 3 milyar dolar borçlu. Bu borçların yarısı da bankalara yapılmış. Bu sene başında firmanın tedarikçilerine ve reklam ajanslarına ödeme yapmadığı biliniyordu.

Gionee'nin finansal sorunu, şirketin kurucusu Liu kumarda 144 milyon dolar kaybedince alevlenmişti. Paranın kendisine ait olduğunu ve şirketin nakit parasını kullanmadığını iddia eden Liu, firmanın fonlarından ‘ödünç aldığını’ itiraf etmişti. Haberimizde bahsettiğimiz gibi, film olabilecek bir senaryo.