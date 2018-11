Genetiği Değiştirilmiş Bebek Yaratıldığı İddia Edildi

Çinli bir bilim insanu olan He Jiankui, dünyanın ilk genetik olarak düzenlenmiş bebeklerini yaratmak için bir araç kullandığını iddia etti.

2015 yılında Çinli araştırmacılar, bir laboratuvar ortamında insan embriyosunun genlerini değiştirmiş ve söz konusu haber bütün dünyada yayılmıştı. Bilim insanları, teknolojiyi kullanarak embriyolara müdahale etmekten dolayı büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Bilim insanları bu gen modifikasyonunu, ucuz ve kullanımı kolay bir gen düzenleme aracı olan CRISPR yardımıyla yaptı.

Şimdilerde ise Çinli bir bilim insanı olan He Jiankui, dünyanın ilk genetik olarak düzenlenmiş bebeklerini yaratmak için bu aracı kullandığını iddia etti. Associated Press'e konuşan He Jiankui, ikiz kızlar Lulu ve Nana'nın CRISPR'ın yardımıyla doğduklarını ve insanlarda HIV'e neden olan CCR5 genini etkisiz hale getirmede başarılı olduklarını söyledi. Gen düzenlemenin, HIV bulaşmış yedi çift üzerinde gerçekleştirildiğini ve bir çiftin, CCR5 geni devre dışı bırakılmış ikizler dünyaya getirdiğini iddia eden bilim insanı, iddialı açıklamalarda bulundu.

CRISPR'ın “kabul edilemez” ve “ahlaksız ve etik olmayan” kullanımı nedeniyle, Amerika'daki bilim insanlarının da dikkatini çeken bu haber, şimdilik bağımsız bir araştırma raporu yayınlanmayan ve henüz resmi bir onayı bulunmayan bir araştırma olarak kayıtlara geçti.