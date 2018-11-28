Bilim İnsanından Geni Değiştirilen Bebek Hakkında Açıklama

Yaklaşık bir haftadır bilim dünyasında infial yaratan Çinli bilim insanı, çalışmasının detaylarını anlattı.

Çinli bilim insanı He Jiankui, CRISPR yöntemi ile dünyanın genetiği değiştirilmiş ilk bebeklerini yarattığını iddia etmiş, haberin yayılması sonrası bilim dünyası ayağa kalkmıştı. Gelen kınama bildirileri sonrasında Çin hükümeti de harekete geçmiş ve derhal soruşturma başlatılması emri verilmişti.

Tüm dünyada deprem etkisi yapan He Jiankui, Hong Kong'da katıldığı bir genom zirvesinde yaptığı işle gurur duyduğunu belirterek Lulu ve Nana isimli ikizlerin sağlıklı doğduğunu ve 18 yıl boyunca gözlem altında tutulacağını belirtti. İki bebeğin de CCR5 geninin devre dışı bırakılması için gen değiştirme metoduna maruz bırakıldığını ve böylece hayatları boyunca HIV virüsünün hücreye girmesi için kullanılan yolun bloke edilmiş olacağını belirtti.

Jiankui, yaptığı çalışmadan pişman olmadığını hatta bir gen değiştirme çalışması daha yapmak istediğini belirtti. Potansiyel bir hamilelik üzerinde şimdiden çalışmalara başladığını belirten bilim insanı, çalışmalarını yürüttüğü kurum tarafından da soruşturma altına alınmak üzere.

Güney Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, çalışmalardan haberdar olmadığını belirterek en yakın zamanda soruşturma başlatılacağını açıkladı.