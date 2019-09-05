Çin'deki bir şirket, ilk kedi klonlama işlemini gerçekleştirdi. 23 yaşındaki Huang Yu'nun Garlic isimli British shorthair cinsini klonlayan şirket, 35 bin dolar gibi bir ücret karşılığında işlemi tamamladı.

Kedilerin genellikle dokuz canlı olduğu hakkında bir deyim vardır. Huang Yu isimli kişinin British shorthair cinsi kedisi öldükten yedi ay sonra Garlic isimli kedisine onuncu canı bahşedildi.

Kedisi öldükten sonra Huang Yu, yapacak hiçbir şeyi kalmadı ve kedisini, evinin yakınındaki bir parka gömdü. Kısa bir süre sonra klonlama ile ilgili bir makale aklına gelince kedisini gömdüğü yerden çıkaran ve dolaba koyan Huang, kedisini klonlatma yöntemini seçti.

21 Temmuz'da dünyaya gelen yeni Garlic, Sinogene isimli Çinli bir şirket tarafından klonlandı ve Garlic, Pekin merkezli şirketin ilk klonlanmış kedisi oldu. Evcil hayvanları klonlama sektöründe (artık böyle bir sektör mevcut.) bu zamana kadar kırktan fazla evcil köpek klonladı ve bu klonlama işlemi yaklaşık 53 bin dolar gibi bir fiyata yapıldı. Bu işlem, kediler için 35 bin dolara kadar gerileyebilse de yine de ciddi bir meblağ olduğunu belirtmekte fayda var.

Sinogene isimli şirketin CEO'su Mi Jidong, AFP'ye yaptığı açıklamada fiyatların yüksek olduğunu bildiklerini ancak tüm müşterilerinin yüksek kazançlar sağlayan kişiler olmadığını belirtti. Şirketin CEO'su Mi Jidong, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Aslını söylemek gerekirse müşterilerimizin birçoğu, yalnızca birkaç sene önce mezun olmuş genç kişiler. Evcil hayvanlarının kökeni ne olursa olsun hayvan sahipleri onları aileden biri olarak görüyor. Hayvan klonlama, genç neslin duygusal ihtiyaçlarını karşılıyor."

23 yaşındaki Huang, Garlic'in klonunu gördüğü zaman son derece mutlu olduğunu ve iki kedi arasındaki benzerliğin %90'ın üzerinde olduğunu belirtti. Huang, "Garlic öldüğü zaman son derece üzülmüştüm. Garlic bir anda öldüğü için gerçekleri kabul edemiyordum. Onu zamanında hastaneye götüremediğim için öldüğünü ve bütün suçun benim olduğunu düşündüm" açıklamalarında bulundu.

Garlic'in klonunun yalnızca görünüş olarak değil, aynı zamanda davranış olarak da ölen kedisine benzediğini belirten Huang kedisini klonladığı için son derece mutlu.