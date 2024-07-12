Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan bomba bir açıklama geldi. Bakan Kacır, Çinli bir markanın daha Türkiye'ye yatırım yapacağını açıkladı. Peki bu marka hangisi olacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugün gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çinli otomobil devi BYD'nin Türkiye yatırımını değerlendiren Bakan Kacır, bunun ilk de son da olmayacağını söyledi. Hatta Mehmet Fatih Kacır'a göre çok yakında yeni bir yatırım açıklaması daha gelecek.

CNBC-e'nin canlı yayınına katılan Bakan Kacır, yatırım arefesinde olan ikinci firmanın da Çinli olduğunu ima etti. Marka ismi verilmemiş olsa da MG ile SKYWELL'in Türkiye'de yatırım yapmak istediği zaten biliniyordu. Hatta SKYWELL, bu konuda çok ciddi olduğunu da açıklamıştı. Büyük bir sürpriz çıkmaz ise bu iki markadan biri, çok yakın bir gelecekte Türkiye'ye yatırım açıklaması yapabilir.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından yapılan açıklama şöyle:

Son bir ayda iki markayla artık son noktaya geldik demiştim. Biriyle imzayı attık. Bir diğeriyle de imza atma ihtimali yakın zamanda olabilir. Sürpriz olmaz. Doğrudan yabancı sermaye adımlarını hızlandıracak adımlar atacağız. Biz başka ülkelerin ardından gitmeye razı olacak ülke değiliz.

Bakan Kacır, BYD'nin Türkiye'ye gelişiyle ilgili de şöyle konuştu:

Hafta başında imzaladığımız anlaşma hepimiz için yeni bir umut kaynağı oldu. Türkiye olarak çok güçlü bir oyuncuyuz. Avrupa'nın üçüncü büyük üreticisiyiz. Türkiye'de toplam 13 marka üretim faaliyetini sürdürüyor. Son dönemde Çin küresel düzeyde yadsınamaz bir yükseliş içinde. Elektrikli araçlar önemli bir pay tuttu. Batarya teknolojilerine yapılan yatırımlarda Çin dünya lideri oldu. 40 milyon elektrikli otomobilin 25 milyonu Çin'de. Çinli üreticilere Türkiye'de geçmişte yatırım yapmış markaların adım adım nasıl kapasite artırdıklarını paylaştık. Birkaç markayla sıkı bir iletişim içinde olduk. Biri de BYD idi. BYD bu alanda dünya lideri. Her gün 32 patent geliştiren bir marka. BYD'nin Türkiye'de olmasını çok arzu ettik. Hangi bölgelerde üretim yapılabileceğine ilişkin yoğun çalışma gerçekleştirdik. Pazartesi nihayetinde anlaşmayı imzalamış olduk.