Changan Automobile adlı şirket, 55 otonom SUV araçtan oluşan konvoyu ile hiç kaza yapmadan 3.2 kilometre yol katederek yeni bir dünya rekoru kırdı.

Otomobil endüstrisi, asfaltların geleceğinin otonom araçlarda olduğunun farkında. Bu nedenle otonom araçlarla ilgili çalışmalar her geçen gün artmaya devam ediyor. Çinli Changan Automobile şirketi, Chongqing eyaletinde gerçekleştirilen bir test sırasında dünya rekoru kırarak Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeyi başardı.

Changan’ın 55 adet otonom SUV aracı, test için belirlenen özel bir kontrollü yolda 9 dakika 7 saniye boyunca 30km/s hızla 3,2 kilometre yol katettiler. 55 araçlık tamamen SUV ve otonom araçlardan oluşan konvoy, sürüşü başarı ile tamamlayarak ‘’dünyanın en uzun otonom araç filosu sürüşü’’ rekorunu kırmayı başardılar.

Rekor denemesi kontrollü bir yolda gerçekleştiği için araçlar birbirini olması gerekenden daha kısa mesafede takip ettiler. Ayrıca kontrollü yol nedeni ile yol ve nesne tarama sistemlerinin dinamik tepki ayarı %5 seviyesinden %1 seviyesine indirildi. yol trafiğe kapalı olduğundan otomobiller tüm yolu taramak yerine yalnızca bulundukları şeridi kontrol etmişler.