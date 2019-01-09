Teknolojik atılımlarıyla adından bolca söz ettiren Çin, gözünü şimdi de göklere dikmiş olabilir mi? Ülkenin tamamen pilotsuz uçakları piyasaya sürmek konusunda ciddi atılımları var.

Çin’in bilim kurgu hikayelerini aratmayan teknolojik hamlelerine sık sık şahit oluyoruz. Bu bazen distopik, Black Mirror tarzı sosyal puanlama sistemiyle gerçekleşiyor, bazen de insanlığın teknolojik ufkuna dair heyecanlandıran Ay yolculuğu gibi saf bilimsel aktivitelerde kendini gösteriyor.

Çin’in bu hamleleri elbette ki gelecekte çok popüler hale gelmesi beklenen otonom araçları da kapsıyor. Ülkenin otonom hale getirmek istediği tek araçalar ise otomobiller değil.

Uçakların pilotlar yerine otonom sistemler tarafından uçurulmasının çok daha ekonomik ve faydalı olacağı görüşünü ortaya çıkaran raporlar ve anketler var. Otonom uçaklar teknolojisi özellikle kargo hizmeti gibi alanlarda planlanan bir yenilik. Ülkenin sürekli büyüyen ekonomisinin ileride de gelişeceğini görmek zor değil, özellikle de “Made In China 2025” vizyonu varken.

Şu anda ülkede hali hazırda drone ile kargo teslimatı denemeleri yapılıyor. S.F. Holding adlı şirket, kargo drone’u denemeleri yapmak için Çin Hükümeti’nden izin almış durumda. Yani insansız araçlarla taşımacılık fikri zaten çok da hayal bir konsept değil.

Firma ayrıca uzun menzilli pilotsuz araçlar üstünde de çalışmalar yapıyor:

Özellikle hava trafiğinin az olduğu saatlerde uçuş yapacak olan ve depolar arasında mal taşıyacak uçak fikrine Çinli firmanın yönetimi sıcak bakıyor.

Firma yöneticilerinden olan ve dronelar ile ilgili çalışmalarda söz sahibi olan Li Dongqi, bir veya iki tonluk yük taşıma kapasitesine sahip, belli bir güzergahta hareket eden bu araçlar sayesinde maliyetlerin epey azalacağını düşünüyor. O’na göre bu şekilde yapılacak olan dağıtım ile kamyonlarla yapılacak dağıtım arasında bir fark yok.

Bu alandaki rekabet de gittikçe kızışıyor. Alibaba yakın zamanda Belhang Unmanned Aircraft System ile işbirliği içerisine girerek drone teslimat alanına el attı. İkilinin ortaklığında üretilen bir drone 1500 km menzile sahip ve bir tona kadar yük taşıyabiliyor. Alibaba ve şirketin lojistik birimi Cainiao da haliyle otonom bir lojistik ağı konusunda iddialı konuma geliyor.

Çin’de drone çalışmalarına meraklı ve destekleyen bir halk, donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçları karşılayabilecek imkanlar ve dünyanın geri kalanından daha rahat drone kullanımına izin veren bir devlet yapısı var. Yine de insanlar henüz insansız uçaklara binerek yolculuk etmeyi istemiyorlar, o aşamaya gelene kadar daha epey yol var.

Çin’in yapısı ve ülkenin şu andaki mantalitesi, otonom sistemler konusunda geleceğin Çin olmadan olmayacağının bir göstergesi gibi.