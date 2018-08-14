Çin'in yeni ama başarılı elektrikli araç üreticisi NIO, hisselerini ABD borsasında satışa çıkartıyor.

Çinli şirket NIO, borsada hisselerini halka arz etmeyi planlıyor. Elektrikli araç üreticisi, ABD’de henüz araçlarından birini dahi satmaya çalışmamışken; New York Borsası’nda hisselerini satacak. Şirketin üretim tesislerini genişletmek ve AR-GE’yi arttırmak için 1.8 milyar dolar değerinde halka açık hisse planlıyor.

2014 yılında NextEV olarak kurulan NIO, bir dizi birinci sınıf otomobille Çin'in gelişen elektrikli araç pazarına girmek istiyor. Çinli teknoloji şirketi Tencent de NIO'ya destek veriyor.

Otomobil üreticisi, elektrikli araç piyasasında hala yeni sayılır. İlk aracı 7 koltuklu ES8 SUV, geçtiğimiz Haziran ayında Çin’de sahiplerini bulmaya başladı. Şirket, 2019 yılında aynı elektrikli aracın daha maliyetsizi ES6 SUV’u seriye ekleyecek. NIO şu an için sadece Çin’de satış yapacak.

NIO’nun EP9 Supercar, geçen sene Nürburgring Nordschleife'de elektrikli araçlar arasında 7 dakika 5 saniye ile tur rekoru kazanmıştı.