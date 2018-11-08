Çinli Firmadan İnsanı Yürüyüşünden Tanıyacak Teknoloji

Çinli güvenlik firması Watrix, yürüyüş tanıma teknolojisi üzerine yeni geliştirdiği sistemle insanları yürüme şekillerinden tanıyabilecek.

Yürüyüş tanıma uygulaması sayesinde garip açılarda duran, maske takan ya da yüzünü gizleyen kişilerin kimlikleri de belirlenebilecek. Watrix CEO'su Huand Yongzhen verdiği bir röportajda, bu yazılımın topallamak gibi yöntemlerle atlatılamayacağını söyledi. Bunun sebebi olarak da bütün bedenin taranmasını gösterdi.

Watrix'in kullandığı yöntem, video kaydını alarak kişiyi bir silüet haline getiriyor, ardından da yürüme şeklini modelliyor. Watrix başarı oranlarının yüzde 94 olduğunu söylese de analizler canlı yayında gerçek zamanlı olarak yapılmadı. Bu iddiaları kanıtlayan bağımsız bir kaynak da yok.

ABD ve İngiltere'de de araştırmacılar benzer teknolojiler üzerinde çalışıyorlar. Watrix ise bu sistemi ilk defa ticarileştiren firma olmayı başardı. Pekin ve Şangay polisleri de bu sistemi yoğunlukla kullanıyorlar; ülkeyi sarması istenen yapay zeka gözetleme ağının bir parçası olması isteniyor. Xinijang bölgesinde kurulmuş olan yüz tanıma sisteminin üstüne gelen bu uygulama ile gözler de Çin'e çevrilmiş durumda.

Xinijang, Çin'in en batısında bulunan şehirlerden bitisi. Bu şehirde yer alan kolluk kuvvetleri de bu yeni uygulamayı kullanma konusunda oldukça hevesliler. Ağırlıklı olarak Uygur Türkleri'nin yaşadığı bu bölgede Çin'in yaptığı uygulamalar çok fazla eleştirilmiş, Birleşmiş Milletler yayımladığı raporda Çin'i toplu gözaltılar ile suçlamıştı. Çin'in uyguladığı "Mesleki Eğitim ve Antrenmanlar"ın parçası olarak yapılan işlemler işkence, gözaltı ve inanç özgürlüğünü kısıtlayıcı hareketler olarak büyük tepki çekmişti. Çin ise iddiaları reddederken raporların politik amaçlarla hazırlandığını iddia etmişti.