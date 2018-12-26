Çinli Firmalar, Apple'ı Ülke Genelinde Boykot Ediyor

Çinli firmaların Apple'ı boykot ettiğine dair haberler son günlerde gündemi hayli meşgul ediyordu. Bu haberimizde ise firmaların boykot için neler yaptığını anlattık.

Huawei CFO’sunun tutuklanmasıyla başlayan baskılı sürece, Çinli firmalar Apple’ı boykot ederek destek verdiler. Çinli firmalar çalışanlarından Apple ürünlerini kullanmamalarını ve hatta almamalarını istiyor.

Bazı firmalar Huawei telefon alımlarında %10 dan başlayıp %100 e kadar artan indirim sunuyorlar. Bu firmalardan Henan Eyalet Bira Fabrikası hem çalışanlarına hem de makbuz getiren Huawei kullanıcılarına aldıkları Huawei telefon fiyatının %30’u kadar alınan içkilerde indirim yapıyor. Diğer bir firma olan Youluke Electronic firması ise çalışan başına 2 ücretsiz Huawei telefon veriyor. Bedava telefon fikri cazip gelse de çalışanların Apple’dan Android’e geçmesi oldukça zor görünüyor.

Bazı firmalar güzel tekliflerle gelerek çalışanlarını cezbetmeye çalışsalar da bazılarının teklifleri o kadar güzel değil. Huawei’nin de bulunduğu Shenzen’deki bir makine üreticisi firma ise Apple telefonları kullancılarından almak istedi ve vermeyenleri kovacağını belirtti. Yine Shenzen’de bulunan Yidaheng Teknoloji firması, çalışanlarına aldıkları Apple cihazın fiyatı kadar ceza vereceğini duyurdu.

Çin’de bir zamanlar refahın, zenginliğin sembolü olan Apple, yerini görünce kaşlarınızı çatacağınız bir eşyaya bıraktı.

Sorun sadece bunlarla da sınırlı kalmıyor Apple için. Geçen hafta bir Alman mahkemesi iPhone 7 ve iPhone 8 satışlarını tamamen yasaklamıştı.

Bakalım bundan sonra Apple için neler yaşanacak, hep beraber göreceğiz.